Rodada de negócios

Imetame busca fornecedores do ES para projeto de porto em Aracruz

Evento na Findes marcado para 30 de julho tem objetivo de conectar parceiros que possam atender às demandas do empreendimento, previsto para começar a operar em 2026

Com operações previstas para serem iniciadas em 2026, o Porto da Imetame está em busca de fornecedores do Espírito Santo para executar uma série de serviços no complexo portuário que está sendo construído em Aracruz, no Norte do Estado.>