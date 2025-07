Visita de Lula ao ES

Da saúde à BR 262: como será a distribuição dos recursos do Acordo de Mariana

Valores foram destacados pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante visita do presidente Lula (PT) a Linhares nesta sexta-feira (11)

'Ameniza um pouco o sofrimento': atingidos no ES falam sobre novo acordo do Rio Doce

O valor total do acordo é de R$ 170 bilhões, sendo R$ 38 bilhões gastos em medidas de recuperação executadas desde a tragédia de Mariana (MG), há quase 10 anos. Desse montante, R$ 49,08 bilhões estão sob a responsabilidade do governo federal, geridos por 19 ministérios; R$ 25,53 bilhões com o governo de Minas Gerais; e R$ 14,87 bilhões com o governo do Espírito Santo.>

"Quando nós chegamos no governo, em janeiro de 2023, o presidente me chamou, junto com o advogado-geral da União (Jorge Messias), e falou que deveríamos fazer o acordo rapidamente, mas de forma decente, com o objetivo de beneficiar as comunidades, os trabalhadores e a população atingida. Esse acordo pode não ser o ideal, mas é o maior acordo feito no Brasil, orientado pelo presidente Lula para beneficiar aqueles que de fato foram atingidos", afirmou Rui Costa.>