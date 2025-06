Frente fria

Primeira onda de frio do inverno já tem data; confira quando chega ao ES

No Brasil, primeira massa de ar polar da nova estação chega na segunda-feira (23) e há chance de nevar; no Espírito Santo, temperaturas ficam mais baixas na quarta-feira (25)

Publicado em 21 de junho de 2025 às 13:43

Passagem de frente fria pelo litoral do ES Crédito: Fernando Madeira

A primeira semana do inverno também será marcada pela chegada da terceira onda de frio no Brasil. A previsão é que a friagem dure de segunda-feira (23) até sexta-feira (27). >

A primeira massa de ar polar do começo da semana vai impactar os três estados da Região Sul e o estado de Mato Grosso do Sul. No Espírito Santo, a previsão é que a queda de temperatura ocorra na quarta-feira (25). A transição do outono para o inverno ocorreu na sexta-feira (20).>

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, entre o domingo (22) e a segunda-feira (23), há indicação de outra frente fria com ciclone. >

"Esse sistema é grande e terá maior impacto pelo país. Na segunda-feira, o ciclone se intensifica no oceano e favorece a ocorrência de ventos fortes nos estados do centro-sul do país. Ainda na segunda-feira, uma nova massa de ar polar forte, avança pelo interior do país, provocando acentuada queda de temperatura", diz o Climatempo.>

>

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que na quarta-feira (25) a queda de temperatura deverá ser sentida na faixa sul de Goiás; Triângulo, Zona da Mata e sul de Minas Gerais; e em todo o Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo.>

"A partir desse dia, apesar do frio e da condição de geada fraca a moderada no Sul, a massa fria começa a perder força gradativamente", diz o Inmet.>

Neve no Sul do Brasil

De acordo com o Climatempo, a combinação de ciclone, um grande cavado nos níveis médios da atmosfera e o ar frio indica a possibilidade de algum tipo de precipitação invernal na serra geral do Sul. A chance para neve é na segunda-feira e, a princípio, fica restrita à serra de Santa Catarina – com temperaturas caindo abaixo de zero até o fim do dia em São Joaquim, Urupema e Urubici.>

Com a influência dessas duas massas polares ao longo da semana, as temperaturas voltam a cair no sul de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, no sul de Minas, em São Paulo e com uma queda mais abrangente para o interior e em toda a Região Sul, com indicativo de temperaturas abaixo de 0 °C – condição que pode provocar geada ampla em várias cidades da região.>

