Confira 4 roteiros de passeios para fazer em Castelo

Estamos em pleno feriadão de Corpus Christi, e a cidade de Castelo, mais uma vez, encantou turistas e moradores com o famoso Tapete de Corpus Christi, confeccionado por voluntários ao longo de cerca de 2,2 km nas ruas da cidade, com os mais variados tipos de materiais — transformando todo o município em uma verdadeira obra de arte.



Castelo fica a 145 km de Vitória, e a viagem dura cerca de duas horas e meia de carro, saindo da capital. De ônibus, há duas opções de horários na linha Vitória x Castelo, pela Viação Planeta (cerca de quatro horas de viagem): pela manhã e no fim da tarde. Também há a possibilidade de ir até Cachoeiro de Itapemirim de ônibus, pela Viação Planeta, e de lá pegar outro ônibus, pela Viação Real, com mais opções de horários ao longo do dia (cerca de uma hora de viagem).

A cidade tem vários atrativos além dos famosos tapetes de Corpus Christi:

Parque Estadual do Forno Grande

Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo. Crédito: Giovana Duarte / Pale Zuppani

A 2.039 metros de altitude, é o segundo ponto mais alto do Espírito Santo. A visitação pode ser realizada diariamente, das 8h às 16h; no entanto, a escalada ao pico requer agendamento prévio no site do IEMA, com saídas diárias entre 6h e 6h30. No local, encontram-se atrativos como a Cachoeira de Forno Grande, a Gruta da Santinha, as piscinas naturais dos Poços Amarelos e diversas trilhas. A entrada de animais domésticos não é permitida.

Gruta do Limoeiro

Gruta do Limoeiro, em Castelo. Crédito: Giovana Duarte

É a mais importante área de estudos sobre a pré-história do Espírito Santo. Pesquisas comprovam vestígios da presença humana no local desde 5.000 anos atrás. A visitação é gratuita e acontece de terça a domingo, entre 9h e 16h. É obrigatório o uso de calçado fechado para a visita. Não deixe de provar o delicioso torresmo prensado, vendido no empório que fica no Centro de Visitação da Gruta do Limoeiro, uma iguaria produzida há mais de um século por gerações de famílias da cidade e que se tornou símbolo de Castelo. O local fica na Rodovia ES-166, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante.

Casarão Fazenda do Centro

Casarão Fazenda do Centro, em Castelo. Crédito: Giovana Duarte

Imóvel com quase 180 anos que preserva a história da colonização de Castelo pelos portugueses, dos escravizados e dos imigrantes italianos. O espaço reúne móveis, instrumentos, objetos, louças e muita história. Abre para visitação de terça a domingo, das 10h às 16h. Fica a 8 km do Centro de Castelo, na zona rural da cidade.

Santuário de Aracuí

Santuário de Aracuí, em Castelo. Crédito: Giovana Duarte

Aracuí é um distrito localizado na entrada de Castelo. Segundo relatos, já teriam ocorrido no local três aparições de Nossa Senhora Imaculada. Tudo começou com uma moça de Muriaé (MG), que recebeu uma revelação sobre a aparição da Virgem na região. Um religioso de sua confiança visitou o local e pressentiu que algo realmente estava para acontecer. A revelação se confirmou, e a primeira visão ocorreu às 15h do dia 13 de maio de 1994. A data é lembrada até hoje com uma missa que reúne milhares de fiéis todos os anos.

No local, há também uma nascente cuja água é considerada especial e com poderes milagrosos pelos fiéis. Muitos visitantes costumam levar um pouco para casa ou para amigos que estejam enfrentando dificuldades e problemas de saúde. O santuário fica aberto diariamente, das 6h às 17h. A entrada é franca. Para chegar, basta seguir de Conduru a Castelo e entrar à direita na placa que indica a entrada para o Santuário, na pracinha de Aracuí.

