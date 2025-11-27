Pitadas

Confeitaria ao estilo japonês serve de croissant a choux cream em Vitória

Cardápio da Karameru traz ainda bolos leves, toasts e chocotone artesanal. Leia também: lançamento na Jucá e nova unidade do McDonald's

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:04

Croissants, bolos, toasts e entremets fazem parte do menu Crédito: Reprodução/Instagram @karameru.vix

A confeitaria japonesa moderna ao estilo yogashi, baseada em técnicas estrangeiras (em especial as clássicas francesas), já chegou ao Espírito Santo como especialidade de dois endereços na Capital.

Um deles é o Ohayô Café, localizado em Jardim da Penha e já apresentado nesta coluna. Outra casa nessa mesma linha, porém com cardápio diferenciado, é a Karameru, em Jardim Camburi.

Focada em croissants (puros ou recheados) e toasts, a Karameru (lê-se "caramerú") também serve choux cream, doce nipônico de massa craquelada e recheio cremoso bem leve, que em Vitória pode ser encontrado regularmente em confeitarias como Mombee, Floriu e Odara, e eventualmente em restaurantes de menu asiático, como o Banzai Dekki.

No point de Jardim Camburi, comandado pelo chef Matheus Murayama, as choux de baunilha ficam disponíveis apenas às sextas, sábados e domingos (R$ 14,90 a unidade).

A choux cream é um dos principais doces da confeitaria japonesa moderna Crédito: Reprodução/Instagram @karameru.vix

Outro expoente da confeitaria yogashi, caracterizada por preparações mais leves e pouco açucaradas, são os bolos: de morango (Ichigo Cake), melão (Melon Cake), chocolate meio amargo (Choco Ganache) e chocolate com musse de chocolate branco (Black & White), cujas fatias custam a partir de R$ 19,90.

Cookies, entremets, banoffee, pastel de nata e chocotone de produção própria (cuja fatia é servida com sorvete) completam o elenco de doçuras, que podem ser acompanhadas por bebidas à base de cafés especiais capixabas. O coado no método japonês V60 divide a cena com espresso, affogato, frapês, cappuccinos, cafés gelados e matcha.

Folhados, bolos e entremets também fazem sucesso na casa Crédito: Reprodução/Instagram @karameru.vix

A Karameru funciona de terça a sexta, das 11h às 19h30, e aos sábados e domingos, das 8h30 às 19h, na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, 654, loja 4, próximo à faculdade Estácio. Mais informações: @karameru.vix.

Padaria recria clássicos brasileiros em Vitória

Com dois endereços na Capital, a padaria artesanal Jucá vai revisitar memórias afetivas através de pães populares em vários estados do país na série Padaria Brasileira. A cada mês, a padeira Luciana Jucá fará sua versão de um clássico, e a lista inclui receitas como pão delícia, pão sovado, pão carteira e pão jacaré, entre outras.

O primeiro da série é o pão doce de coco, de brioche fofinho recheado com creme de confeiteiro feito na casa, finalizado com coco ralado e calda de brilho. Disponível até sábado (29/11), a guloseima custa R$ 28 (unidade). Mata da Praia: Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121. Jardim Camburi: Rua Agenor Amaro dos Santos, 920, Loja 2. Mais informações: @jucanacozinha.

O pão doce de coco inaugurou a série Padaria Brasileira Crédito: Reprodução/Instagram @jucanacozinha

Serra ganha fast food 24 horas

A partir desta sexta-feira (28/11), a Serra terá sua primeira unidade 24 horas do McDonald’s. O restaurante, que é o 13º da rede de fast food no Espírito Santo e a primeira unidade serrana localizada fora de um shopping, contará com drive-thru e parquinho.

O endereço é Avenida Eldes Scherrer, s/n, Colina de Laranjeiras (ao lado do Carone Mall). Mais informações: @mcdonaldsespiritosanto.

O primeiro McDonald's de rua da Serra fica em Colina de Laranjeiras Crédito: Agência Mosaico

