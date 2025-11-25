Neste sábado!

Quem vai ganhar o reality Que Apetite!, da TV Gazeta? Conheça os finalistas

Personal trainer, diácono e personal chef disputam a prova final para levar o prêmio de R$ 10 mil. Campeão será revelado ao vivo

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 07:00

Com quatro episódios, primeira temporada do Que Apetite! foi gravada em Vila Velha Crédito: Ângelo Araújo/Arte/TV Gazeta

Preparem o tempero e as panelas, pois está chegando a hora de conhecer o ganhador do título de Melhor Cozinheiro Itinerante do Espírito Santo e do prêmio de R$ 10 mil do programa Que Apetite!, o primeiro reality show de gastronomia da TV Gazeta. A finalíssima da atração vai ao ar neste sábado, 29 de novembro, às 8h30, e o grande campeão será anunciado ao vivo, diretamente do Auditório da Rede Gazeta, em Vitória.

Após a prova final, em que os três finalistas preparam uma receita afetiva à sua escolha, o trio de jurados do Que Apetite!, formado pelos chefs Maritza Bojovski, Murilo Góes e Harum Katharian, vai escolher qual dos cozinheiros teve o melhor desempenho e merece sair vencedor.

Maritza Bojovski, Harum Katharian e Murilo Góes: jurados da primeira temporada Crédito: Carlos Alberto Silva

Cozinha sobre rodas

Com quatro episódios, a primeira temporada do Que Apetite! foi gravada dentro de uma carreta, equipada com uma cozinha, em pleno Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, aos pés do maior ponto turístico capixaba, o Convento da Penha. Dos nove participantes selecionados para a disputa, três chegaram à final após comprovarem seus talentos culinários e vencerem, em cada episódio, o Desafio do Chef.

As provas foram temáticas, começando pelo arroz de polvo da chef Maritza, passando pelo steak tartare selado com ovo de gema mole proposto pelo chef Harum e, finalmente, chegando ao desafio do chef Murilo, em que os participantes compuseram escondidinhos feitos 100% de vegetais.

Conheça agora os três cozinheiros que saíram na frente para conquistar o prêmio mais saboroso da televisão capixaba e prepare a sua torcida!

Finalistas do reality:

Daiana Gomes (Serra)

Campeã na prova dos escondidinhos vegetais, comandada pelo jurado Murilo Góes, Daiana conquistou o apetite dos julgadores com seu tempero impecável. A personal chef e moradora da Serra acredita que o ato de cozinhar está muito ligado ao afeto, e deseja ganhar o prêmio para investir na sua formação em Gastronomia.

Daiana Gomes conquistou vaga na final com um escondidinho à base de vegetais Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Diego Menezes (Cariacica)

Vencedor no desafio do steak tartare, idealizado pelo chef Harum Katharian, Diego é personal trainer mas desde a infância tem um grande apreço pela cozinha. “Na minha comida, consigo me expressar e receber as pessoas, tem aquela coisa afetiva da cozinha, de tocar as pessoas de alguma forma”, explica o competidor.

Diego Menezes virou finalista após vencer desafio de steak tartare Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ramon Santos (Vitória)

Campeão do Desafio do Chef já no primeiro episódio, após conquistar o júri com seu arroz de polvo, sugerido pela chef Maritza Bojovski, Ramon é diácono transitório da Congregação dos Religiosos Pavonianos. O religioso tem história com a culinária desde pequeno, pois cresceu observando a mãe cozinhar. "No momento em que cozinho deixo o espírito culinário fluir em mim”, comenta.

Ramon Santos conquistou júri com seu arroz de polvo e foi para a final Crédito: Reprodução/TV Gazeta

FINAL DO REALITY QUE APETITE!

Quando: 29 de novembro de 2025, às 8h30, na TV Gazeta

Prêmio: R$ 10 mil e o título de Melhor Cozinheiro Itinerante do Espírito Santo

Apresentadores: Joana Borges e Kaique Dias

Jurados: Maritza Bojovski, Murilo Góes e Harum Katharian

Produção: Bethania Miranda, Beatriz Heleodoro e Sara de Oliveira

Direção: Diego Araújo

Gerente de Entretenimento: Lethicia Ribeiro de Moraes.

