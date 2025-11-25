Maior pizza já feita no ES é atração de festival no fim de semana

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:37
Uma pizza gigante, com um metro e vinte centímetros de diâmetro, será servida durante o 2º Festival das Etnias em Santa Leopoldina, neste fim de semana, em 28 e 29 de novembro, no ginásio de esportes da cidade. A versão do prato, de acordo com a organização do evento, é a maior já feita no Espírito Santo, e será preparada pelo premiado pizzaiolo italiano Luca Lonardi.
"Vou fazer a mesma pizza com que ganhei o título de melhor pizzaiolo do Espírito Santo na feira Panshow. A cobertura vai ter linguiça caseira que eu mesmo faço, brócolis, farofa de bacon, alho-poró e champignon, e vou finalizar com alho frito e geleia de gengibre. A massa vai ser pré-assada em forno a gás" explica Luca, que comanda na cidade o restaurante L'Incontro.
A apresentação da maior pizza capixaba acontecerá no sábado (29), por volta das 17h, e quem estiver presente poderá degustá-la de forma gratuita (enquanto durarem as fatias, que têm quantidade limitada).
Além dessa atração gastronômica, a festa terá dança folclórica, congo, música ao vivo com artistas regionais, desfile, eleição dos casais das etnias e feira de artesanato e pratos típicos de nacionalidades que formaram a população leopoldinense.
Localizada a cerca de 50 quilômetros de Vitória, Santa Leopoldina recebeu no século XIX descendentes de diversos países, entre os quais estão austríacos, tiroleses, holandeses, suíços, luxemburgueses, alemães e portugueses.
SEXTA-FEIRA (28/11)
SÁBADO (29/11)
2º FESTIVAL DAS ETNIAS EM SANTA LEOPOLDINA
Quando: 28 e 29 de novembro de 2025
Onde: no ginásio de esportes de Santa Leopoldina (Rua Bernardino Monteiro, 275, Centro)
Entrada gratuita
Mais informações: @santaleopoldinaprefeitura.
