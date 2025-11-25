Com um toque de gengibre

Maior pizza já feita no ES é atração de festival no fim de semana

Confira a programação do 2º Festival das Etnias, que terá apresentações culturais, comidas típicas, artesanato e shows musicais. A entrada é gratuita

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:37

Pizza vai representar os imigrantes italianos de Santa Leopoldina Crédito: Shutterstock

Uma pizza gigante, com um metro e vinte centímetros de diâmetro, será servida durante o 2º Festival das Etnias em Santa Leopoldina, neste fim de semana, em 28 e 29 de novembro, no ginásio de esportes da cidade. A versão do prato, de acordo com a organização do evento, é a maior já feita no Espírito Santo, e será preparada pelo premiado pizzaiolo italiano Luca Lonardi.

"Vou fazer a mesma pizza com que ganhei o título de melhor pizzaiolo do Espírito Santo na feira Panshow. A cobertura vai ter linguiça caseira que eu mesmo faço, brócolis, farofa de bacon, alho-poró e champignon, e vou finalizar com alho frito e geleia de gengibre. A massa vai ser pré-assada em forno a gás" explica Luca, que comanda na cidade o restaurante L'Incontro.

A apresentação da maior pizza capixaba acontecerá no sábado (29), por volta das 17h, e quem estiver presente poderá degustá-la de forma gratuita (enquanto durarem as fatias, que têm quantidade limitada).

Além dessa atração gastronômica, a festa terá dança folclórica, congo, música ao vivo com artistas regionais, desfile, eleição dos casais das etnias e feira de artesanato e pratos típicos de nacionalidades que formaram a população leopoldinense.

Localizada a cerca de 50 quilômetros de Vitória, Santa Leopoldina recebeu no século XIX descendentes de diversos países, entre os quais estão austríacos, tiroleses, holandeses, suíços, luxemburgueses, alemães e portugueses.

Confira a programação:

SEXTA-FEIRA (28/11)

7h - Alvorada com Trombonistas da IELB de Caramuru (pelas ruas da cidade)



18h - Abertura do evento



18h30 - Abertura da feira de comidas e artesanato (Sant’Arte e Casa Santa Leopoldina)



18h30 - Banda de Congo do Retiro



19h - Brasil Tambores



19h30 - Grupo de danças da Holanda



20h - Banda de Música de Santa Leopoldina



20h30 - Eleição dos Casais das Etnias 2025



21h30 - Show com Giocco di Mora (banda italiana)



23h - Encerramento



SÁBADO (29/11)

8h - Banda Billa Eins, Banda de Sopro (pelas ruas da cidade)



9h - Espaços culturais - Praça da Independência: Alemães. Escadaria Jair Amorim: Quilombolas. Casa Santa Leopoldina: Italianos

15h30 - Concentração para I Desfile Cultural dos Comércios, na Casa Santa Leopoldina



16h - Desfile Cultural dos Comércios (Banda Pommerchor)



17h - Apresentação da Maior Pizza do Espírito Santo, feita pelo chef Luca Lonardi



19h - Show com Leia do Acordeon e Zé Orlando



23h - Show com Die Germanos (banda alemã)



0h30 - Encerramento



2º FESTIVAL DAS ETNIAS EM SANTA LEOPOLDINA

Quando: 28 e 29 de novembro de 2025

Onde: no ginásio de esportes de Santa Leopoldina (Rua Bernardino Monteiro, 275, Centro)

Entrada gratuita

Mais informações: @santaleopoldinaprefeitura.

