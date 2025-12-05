Streaming

Netflix poderá ser dona de 'Friends' e 'Harry Potter' e criar novas assinaturas

Gigante do streaming tem acordo para compra da Warner Bros

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:37

Após o anúncio do acordo para compra da Warner Bros. Discovery pela Netflix, feito nesta sexta-feira (5), é possível que diversos títulos do conglomerado passem a integrar o catálogo da gigante do streaming. Isso inclui uma lista longa de séries, filmes e franquias famosos como "Harry Potter", "Friends" e "Game of Thrones".

Segundo o acordo, a Netflix vai comprar os estúdios de cinema e TV e a divisão de streaming da empresa por cerca de US$ 82,7 bilhões, ou R$ 437,86 bilhões. Depois de uma série de fusões nos últimos anos, o conglomerado da Warner inclui, além da Discovery, os negócios da HBO, como o streaming HBO Max, e tradicionais canais de TV americanos como CNN e TNT.

A Netflix anunciou que deve haver uma junção dos catálogos das empresas. Também informou que há a possibilidade de uma otimização dos planos para os consumidores, o que pode significar novas maneiras de acessar o conteúdo da plataforma, com outros tipos de assinatura ainda não detalhados.

Entre as séries que podem ser incorporadas à Netflix estão títulos de sucesso da HBO e também da Warner Channel. Alguns deles são Game of Thrones", "Friends", "Família Soprano", "Sex and the City", "The White Lotus", "A Casa do Dragão", "The Last of Us", "Succession", "Euphoria" e "True Detective", "Ted Lasso" e "The Big Bang Theory".

Em relação aos filmes, a lista inclui algumas franquias muito famosas, como "Harry Potter" e a derivada "Animais Fantásticos", adaptações dos livros de J. R. R. Tolkien, como as trilogias de "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbit", e todos os longas do universo de super-heróis DC Comics, o que inclui Superman, Batman, Mulher-Maravilha, "Esquadrão Suicida" e "Liga da Justiça".

O acervo de filmes ainda inclui clássicos e sucessos de bilheteria como "Matrix", "O Mágico de Oz", "Barbie", "Taxi Driver: Motorista de Táxi", "Se Beber, Não Case", "...E o Vento Levou", "Casablanca" e "Cidadão Kane", entre outros.

Também podem ser incluídas na Netflix as animações dos canais Cartoon Network e Adult Swim.

