Novidades da semana: lançamentos da Netflix, Disney+ e Prime Video entre 1 e 7 de dezembro

Veja quais filmes e séries estrearão nas plataformas na primeira semana do mês

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:24

Os lançamentos da semana na Netflix, no Disney+ e no Prime Video estão imperdíveis Crédito: Imagem: AdriaVidal | Shutterstock

A primeira semana de dezembro está imperdível nos streamings Netflix, Disney+ e Prime Video. Entre especial de Natal, documentário sobre uma personalidade histórica da música, clássico infantil e romance sul-coreano, as plataformas apostam em produções leves e envolventes — perfeitas para entrar no clima das festas, se emocionar e dar boas risadas.

Abaixo, confira as novidades que chegam à Netflix, ao Disney+ e ao Prime Video nesta semana!

1. Elvis (02/12); Netflix

“Elvis” acompanha a vida do rei do rock and roll, sua ascensão à fama e o conturbado relacionamento com seu controlador empresário (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures e Universal Pictures) Crédito:

Dirigido por Baz Luhrmann, “Elvis” — como o próprio nome sugere — é um filme biográfico sobre o rei do rock and roll. A trama acompanha a vida do artista, sua ascensão à fama e o conturbado relacionamento com seu controlador empresário, Tom Parker (Tom Hanks), ao longo de 20 anos de parceria. O longa também explora o amadurecimento de Elvis (Austin Butler) como cantor e o início de seu relacionamento com a musa inspiradora Priscilla Presley (Olivia DeJonge), uma das figuras mais importantes de sua trajetória.

2. O Professor; 2ª temporada (03/12); Disney+

A série “O Professor” retorna mostrando Evan enfrentando novos dilemas profissionais e pessoais no ambiente escolar Crédito: Imagem: Reprodução digital | FX

Criada por Brian Jordan Alvarez, que também protagoniza a série, esta comédia retorna com novos episódios explorando os desafios do ambiente escolar contemporâneo. O elenco inclui Stephanie Koenig, Enrico Colantoni, Sean Patton e Carmen Christopher. Evan Marquez continua lecionando inglês em Austin, Texas, constantemente se encontrando na intersecção entre os aspectos pessoais, profissionais e políticos da escola. Nesta temporada, ele enfrenta novos dilemas enquanto tenta ser fiel aos seus princípios, mesmo quando isso lhe causa problemas.

Ao lado de sua melhor amiga Gwen Sanders, a otimista professora de história, Evan navega pelas complexidades das relações no ambiente de trabalho. Depois de ser investigado por um incidente antigo envolvendo um beijo com seu namorado na frente dos alunos, ele decidiu não se relacionar mais com colegas docentes. Entretanto, a chegada de um novo professor encantador que demonstra interesse nele força o protagonista a repensar essa decisão, enfrentando questões sobre autenticidade, relacionamentos e até que ponto é possível ser verdadeiramente você mesmo no ambiente profissional.

3. O Segredo do Papai Noel (03/12); Netflix

“O Segredo do Papai Noel” acompanha a história de uma mãe solo que decide se disfarçar de Papai Noel para conseguir um emprego Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Uma comédia romântica natalina, “O Segredo do Papai Noel” acompanha a história de uma mãe solo (Alexandra Breckenridge) que, para conseguir um emprego temporário em um resort de esqui e pagar a escola das filhas, decide se disfarçar de Papai Noel. A situação, embora inusitada, parece sob controle — até que ela se apaixona pelo gerente do hotel, Matthew (Ryan Eggold). Então, ela precisa equilibrar os desafios de interpretar o bom velhinho enquanto tenta lidar com os próprios sentimentos.

4. Oh What Fun (03/12); Prime Video

Em “Oh What Fun”, Michelle Pfeiffer lidera uma comédia natalina repleta de caos familiar e momentos emocionantes Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Dirigida por Michael Showalter, esta comédia natalina reúne a icônica Michelle Pfeiffer ao lado de nomes como Chloë Grace Moretz, Dominic Sessa, Felicity Jones, Denis Leary, Jason Schwartzman, Eva Longoria e mais. A história acompanha Claire Clauster, enquanto ela organiza meticulosamente uma festa especial de Natal para reunir toda a família . Tudo parece estar sob controle até que um imprevisto muda completamente os rumos da celebração.

Em meio a uma grande confusão, os familiares acabam esquecendo Claire durante os preparativos da festa, deixando-a completamente de lado. Magoada e decidida a dar uma lição em todos, ela simplesmente desaparece sem deixar rastros, deixando a família desesperada sem saber seu paradeiro. Enquanto os parentes tentam encontrá-la e lidar com a culpa, a protagonista executa seu plano misterioso, transformando o que seria uma reunião tradicional em uma experiência inesquecível para todos os envolvidos.

5. Os Abandonados (04/12); Netflix

“Os Abandonados” é uma série de faroeste que acompanha a história de duas famílias lideradas por matriarcas poderosas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Ambientado na década de 1850, “Os Abandonados” é uma série de faroeste que acompanha a história de duas famílias lideradas por matriarcas poderosas — uma rica e a outra pobre — que, segundo a sinopse oficial, “lutam pela supremacia em uma fronteira sem lei”, enquanto enfrentam seus próprios dilemas pessoais. A primeira temporada estreia com 10 episódios e promete envolver o público ao destacar mulheres como protagonistas, substituindo os tradicionais xerifes e pistoleiros do gênero.

6. Diário de Um Banana: A Gota D'Água (05/12) – Disney+

“Diário de Um Banana: A Gota D’Água” acompanha as aventuras do famoso Greg Heffley enquanto ele tenta corresponder às expectativas do pai Crédito: Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures

Uma adaptação do terceiro volume da série de livros de Jeff Kinney, “Diário de um Banana: A Gota D’Água” é uma animação que acompanha as aventuras do famoso Greg Heffley. Na trama, o protagonista surge com situações ainda mais atrapalhadas e divertidas.

Segundo a sinopse oficial, tentando corresponder às expectativas do pai, Greg se vê sob pressão para “entrar na linha”. No entanto, um ultimato do patriarca pode mudar tudo — e até colocar em risco o seu clássico jeito “banana”. Resta saber se ele vai conseguir se manter firme ou acabar aprontando de novo.

7. Talvez Amanhã (06/12); Prime Video

A série sul-coreana “Talvez Amanhã” acompanha um reencontro cheio de nostalgia entre duas pessoas que ainda têm muito a resolver Crédito: Imagem: Reprodução digital | JTBC e Prime Video

Dirigida por Lim Hyun-wook, responsável por “Sorriso Real”, esta série sul-coreana conta com roteiro de Yoo Young-ah. O elenco principal traz Park Seo Joon, Won Ji-an, Lee El, Lee Joo-young e Kang Ki-doong. A produção marca o retorno do astro Park Seo Joon às comédias românticas, gênero que o consagrou internacionalmente.

Lee Gyeong-do trabalha como repórter no jornal Dongwoon Ilbo quando se depara novamente com Seo Ji-woo, sua ex-namorada, em circunstâncias inesperadas. Ela é filha de um chaebol, aparentando uma vida glamourosa e confiante, mas escondendo os problemas causados pelas ações imprudentes de seu marido.

Quando uma traição é exposta publicamente pelo próprio Gyeong-do, culminando no divórcio dela, Ji-woo se vê em seu momento mais vulnerável. Nesse ponto baixo de sua vida, ela começa a relembrar o amor mais feliz que já teve, levando a um reencontro carregado de nostalgia, emoção e humor com aquele que um dia foi o grande amor de sua vida.

