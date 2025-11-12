Sucesso

'Os Donos do Jogo' é a série de língua não inglesa mais vista da Netflix

Xamã, que interpreta Búfalo comemorou o primeiro lugar na plataforma da trama lançada em 29 de outubro

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:27

Juliana Paes e André Lamoglia em cena da série 'Os Donos do Jogo' Crédito: Marcos Serra Lima/Divulgação

Lançada em 29 de outubro, a série brasileira "Os Donos do Jogo" rapidamente conquistou o público da Netflix. Em sua primeira semana completa no catálogo, a produção sobre o universo do jogo do bicho alcançou o primeiro lugar entre as séries de língua não inglesa mais assistidas da plataforma.

Segundo dados divulgados pela própria Netflix nesta terça-feira (11), "Os Donos do Jogo" somou 5,9 milhões de visualizações entre os dias 3 e 9 de novembro. O desempenho garantiu também à trama o segundo lugar no ranking global de séries mais vistas -superando o fenômeno Ninguém Quer, que liderava desde 23 de outubro.

Xamã, que interpreta Búfalo -um lutador que se torna chefe da poderosa família Guerra, uma das mais tradicionais do jogo do bicho após se casar com Suzana (Giullia Buscacio)- comemorou o primeiro lugar. A trama, com oito episódios, acompanha a trajetória de Profeta (André Lamoglia), um jovem ambicioso que ascende nesse universo movido por poder, dinheiro e traição.

Apesar de retratar um tema essencialmente brasileiro, a produção também conquistou o público internacional: entrou no Top 10 de 47 países e territórios e foi a mais assistida -entre todos os idiomas- no Brasil, no Paraguai, em Portugal e nas Ilhas Maurício.

Produzida pela Paranoïd, "Os Donos do Jogo" inaugura o universo das produções de máfia na Netflix Brasil, retratando o submundo carioca com autenticidade e ritmo cinematográfico. A série é uma criação de Heitor Dhalia ("DNA do Crime"), Bernardo Barcellos -que também assina o roteiro- e Bruno Passeri.

