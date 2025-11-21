'O Filho de Mil Homens' e mais: 5 filmes imperdíveis que acabaram de chegar ao streaming

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:30
Os últimos dias trouxeram uma leva de estreias nos catálogos de grandes plataformas, boa notícia para quem está na dúvida do que assistir. Entre dramas emocionantes, suspense provocador, releitura de clássico e comédia familiar, a seleção reúne produções recém-chegadas que podem renovar a lista de favoritos do público.
Confira cinco destaques adicionados recentemente ao streaming:
Em O Filho de Mil Homens, Crisóstomo (Rodrigo Santoro) é um pescador solitário no auge dos 40 anos que convive com a culpa de não ter sido pai. Ao cruzar com Camilo (Miguel Martines), um garoto órfão de 12 anos, ele embarca numa jornada arriscada e transformadora rumo à formação de uma família fora dos padrões.
No povoado, Antonino (Johnny Massaro), jovem incompreendido, e Isaura (Rebeca Jamir), mulher em fuga de suas dores, passam a integrar esse vínculo improvável, e os quatro descobrem novos sentidos de pertencimento e cuidado.
Onde assistir: Netflix.
Alma (Julia Roberts), uma professora de filosofia da renomada faculdade de Yale ouve Maggie (Ayo Edebiri), uma aluna prodígio, acusar outro professor de estupro. O professor em questão é um grande amigo da outra docente, e afirma que a acusação é falsa, feita para acobertar o fato de que a aluna plagiou um trabalho.
Ao longo da trama, professor e aluna não conseguem concordar em quase nada de suas versões da fatídica noite, e deixam seus colegas (e, por consequência, o público) divididos. Em quem acreditar?
Onde assistir: Prime Video.
Frankenstein é uma adaptação do clássico romance gótico de Mary Shelley por Guillermo del Toro, publicado pela primeira vez em 1818, que acompanha a jornada do gênio atormentado Victor Frankenstein (Oscar Isaac) em sua jornada para trazer uma nova vida a este mundo. Como resultado surge A Criatura (Jacob Elordi), um experimento monstruoso que provoca questionamentos sobre sua própria existência e sobre o que significa ser humano.
Onde assistir: Netflix.
Meu Sangue Ferve por Você retrata a paixão de Sidney Magal, interpretado por Filipe Bragança, por Magali West (Giovana Cordeiro), com quem vive há mais de 40 anos. A carreira dele está ali, aparecendo na relação com a música e o público, mas é o amor e a intensidade emocional do personagem que tomam conta do filme de Paulo Machline.
Onde assistir: Telecine.
Continuação do sucesso de 2003, a nova história traz Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis de volta ao universo da troca de corpos - agora com gerações a mais no enredo.
Anna (Lindsay Lohan) é mãe de Harper (Julia Butters) e se prepara para ser madrasta. Quando Anna se envolve com Eric (Manny Jacinto), pai de Lily (Sophia Hammons), e as famílias se aproximam, uma nova troca de corpos ocorre, afetando os quatro, e provoca acertos e confusões entre gerações.
Onde assistir: Disney+.
