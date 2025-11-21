Confira!

'O Filho de Mil Homens' e mais: 5 filmes imperdíveis que acabaram de chegar ao streaming

Há opções de dramas emocionantes, suspense provocador, releitura de clássico e comédia familiar

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:30

Rodrigo Santoro em 'O Filho de Mil Homens' Crédito: Marcos Serra Lima/Netflix

Os últimos dias trouxeram uma leva de estreias nos catálogos de grandes plataformas, boa notícia para quem está na dúvida do que assistir. Entre dramas emocionantes, suspense provocador, releitura de clássico e comédia familiar, a seleção reúne produções recém-chegadas que podem renovar a lista de favoritos do público.

Confira cinco destaques adicionados recentemente ao streaming:

'O Filho de Mil Homens'

Em O Filho de Mil Homens, Crisóstomo (Rodrigo Santoro) é um pescador solitário no auge dos 40 anos que convive com a culpa de não ter sido pai. Ao cruzar com Camilo (Miguel Martines), um garoto órfão de 12 anos, ele embarca numa jornada arriscada e transformadora rumo à formação de uma família fora dos padrões.

No povoado, Antonino (Johnny Massaro), jovem incompreendido, e Isaura (Rebeca Jamir), mulher em fuga de suas dores, passam a integrar esse vínculo improvável, e os quatro descobrem novos sentidos de pertencimento e cuidado.

Onde assistir: Netflix.

'Depois da Caçada'

Alma (Julia Roberts), uma professora de filosofia da renomada faculdade de Yale ouve Maggie (Ayo Edebiri), uma aluna prodígio, acusar outro professor de estupro. O professor em questão é um grande amigo da outra docente, e afirma que a acusação é falsa, feita para acobertar o fato de que a aluna plagiou um trabalho.

Andrew Garfield e Julia Roberts em 'Depois da caçada' Crédito: Divulgação/Prime Video

Ao longo da trama, professor e aluna não conseguem concordar em quase nada de suas versões da fatídica noite, e deixam seus colegas (e, por consequência, o público) divididos. Em quem acreditar?

Onde assistir: Prime Video.

'Frankenstein'

Frankenstein é uma adaptação do clássico romance gótico de Mary Shelley por Guillermo del Toro, publicado pela primeira vez em 1818, que acompanha a jornada do gênio atormentado Victor Frankenstein (Oscar Isaac) em sua jornada para trazer uma nova vida a este mundo. Como resultado surge A Criatura (Jacob Elordi), um experimento monstruoso que provoca questionamentos sobre sua própria existência e sobre o que significa ser humano.

Onde assistir: Netflix.

'Meu Sangue Ferve Por Você'

Meu Sangue Ferve por Você retrata a paixão de Sidney Magal, interpretado por Filipe Bragança, por Magali West (Giovana Cordeiro), com quem vive há mais de 40 anos. A carreira dele está ali, aparecendo na relação com a música e o público, mas é o amor e a intensidade emocional do personagem que tomam conta do filme de Paulo Machline.

'Meu Sangue Ferve por Você', cinebiografia do cantor Sidney Magal Crédito: Divulgação/Telecine

Onde assistir: Telecine.

'Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda'

Continuação do sucesso de 2003, a nova história traz Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis de volta ao universo da troca de corpos - agora com gerações a mais no enredo.

Anna (Lindsay Lohan) é mãe de Harper (Julia Butters) e se prepara para ser madrasta. Quando Anna se envolve com Eric (Manny Jacinto), pai de Lily (Sophia Hammons), e as famílias se aproximam, uma nova troca de corpos ocorre, afetando os quatro, e provoca acertos e confusões entre gerações.

Onde assistir: Disney+.

