Do ES para o mundo

Modelo do ES estampa divulgação dos uniformes do Brasil nas Olimpíadas de Inverno

Nascida em Cachoeiro de Itapemirim, Raynara Negrine chegou a ser listada entre as 50 modelos mais requisitadas do mundo em 2023

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:05

Raynara Negrine foi descoberta em Cachoeiro de Itapemirim aos 14 anos e hoje brilha em campanhas internacionais Crédito: Reprodução/Instagram @moncler

Tem capixaba nas Olimpíadas de Inverno de 2026! E não é na disputa por medalhas, mas nas lentes do ensaio oficial do Time Brasil. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Raynara Negrine, de 22 anos, é quem estampa os uniformes que chamaram atenção nos últimos dias, levando o nome do Espírito Santo para o cenário olímpico.

As peças foram criadas pelo estilista gaúcho Oskar Metsavaht, em parceria com a grife Moncler, para a Cerimônia de Abertura da Olimpíada de Inverno Milão-Cortina, que aconteceu no dia 6 de fevereiro. O Time Brasil apresenta 14 atletas, que utilizaram os trajes na abertura.

Nos dias anteriores ao evento, a marca divulgou a roupa com uma série de fotos, muitas estreladas por Raynara, que rapidamente viralizaram nas redes sociais, com muitos elogios aos designs.

Unindo simplicidade e impacto, os uniformes do Time Brasil foram muito elogiados Crédito: Reprodução/Instagram @moncler

Em Cachoeiro, Raynara foi descoberta aos 14 anos. Logo depois, começou a trabalhar em São Paulo e emendou na carreira internacional. Hoje, ela coleciona trabalhos com as marcas Versace, Hermès, Fendi, Celine, Valentino, Jean Paul Gaultier, Jacquemus, Carolina Herrera e Chanel. Em 2023, foi listada pela "Models.com" como uma das 50 modelos mais requisitadas do mundo.

Em 2022, em entrevista para HZ, a modelo contou que tem sido uma trajetória com muitos obstáculos. Filha de diarista, ela destacou: "Tenho muito orgulho de minhas raízes e de tudo que aprendi com os desafios que passei. Minha mãe sempre encontrou formas de me dar todo suporte para que pudesse chegar até aqui, ela é minha maior incentivadora”.

Eu só tenho a agradecer por poder representar o Brasil em trabalhos e desfiles tão importantes

Em sua rede social, Raynara compartilhou o ensaio agradecendo a oportunidade e torcendo pelo sucesso do Brasil nos jogos olímpicos. Confira:

Este vídeo pode te interessar