Modelo do ES estampa divulgação dos uniformes do Brasil nas Olimpíadas de Inverno

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:05
Tem capixaba nas Olimpíadas de Inverno de 2026! E não é na disputa por medalhas, mas nas lentes do ensaio oficial do Time Brasil. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Raynara Negrine, de 22 anos, é quem estampa os uniformes que chamaram atenção nos últimos dias, levando o nome do Espírito Santo para o cenário olímpico.
As peças foram criadas pelo estilista gaúcho Oskar Metsavaht, em parceria com a grife Moncler, para a Cerimônia de Abertura da Olimpíada de Inverno Milão-Cortina, que aconteceu no dia 6 de fevereiro. O Time Brasil apresenta 14 atletas, que utilizaram os trajes na abertura.
Nos dias anteriores ao evento, a marca divulgou a roupa com uma série de fotos, muitas estreladas por Raynara, que rapidamente viralizaram nas redes sociais, com muitos elogios aos designs.
Em Cachoeiro, Raynara foi descoberta aos 14 anos. Logo depois, começou a trabalhar em São Paulo e emendou na carreira internacional. Hoje, ela coleciona trabalhos com as marcas Versace, Hermès, Fendi, Celine, Valentino, Jean Paul Gaultier, Jacquemus, Carolina Herrera e Chanel. Em 2023, foi listada pela "Models.com" como uma das 50 modelos mais requisitadas do mundo.
Em 2022, em entrevista para HZ, a modelo contou que tem sido uma trajetória com muitos obstáculos. Filha de diarista, ela destacou: "Tenho muito orgulho de minhas raízes e de tudo que aprendi com os desafios que passei. Minha mãe sempre encontrou formas de me dar todo suporte para que pudesse chegar até aqui, ela é minha maior incentivadora”.
Em sua rede social, Raynara compartilhou o ensaio agradecendo a oportunidade e torcendo pelo sucesso do Brasil nos jogos olímpicos. Confira:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta