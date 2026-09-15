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Reality Show

Conheça a trajetória da miss capixaba Eduarda Braum, que foi confirmada em A Fazenda 18

Ela cresceu na zona rural de Afonso Cláudio (ES) antes de conquistar título mundial de beleza
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 11:09

A capixaba Eduarda Braum, Miss Supranational 2025
A capixaba Eduarda Braum, Miss Supranational 2025 Reprodução/Instagram Eduarda Braum

Está confirmado: Eduarda Braum, 25, está no elenco de A Fazenda 18. Antes de trocar as passarelas pelo confinamento da Record, a capixaba construiu uma trajetória no mundo dos concursos de beleza e fez história ao se tornar a primeira brasileira a vencer o Miss Supranational, em 2025.


Duda —como é conhecida— é natural de Afonso Cláudio, na região serrana do Espírito Santo, cidade de cerca de 30 mil habitantes a 136 km de Vitória (ES). Lá ela cresceu na zona rural e teve contato com a rotina do campo desde a infância.


Começou a trabalhar aos 18 como vendedora e, desde a infância, sonhava em ser professora. A relação com a agricultura ganha agora um novo significado dentro do reality, mas faz parte de sua história antes mesmo da carreira como modelo.


Nos concursos, ela começou em 2021, quando representou o Espírito Santo no Miss Universo Brasil e chegou ao top 10. Anos depois, voltou a disputar uma coroa nacional, desta vez no Miss Supranational Brasil 2025.


A vitória abriu caminho para uma conquista inédita. Na Polônia, em junho de 2025, Eduarda levou o título de Miss Supranational e colocou o Brasil pela primeira vez no topo da competição internacional, criada em 2009.


Em meio a candidatas de dezenas de países e três semanas de confinamento, Eduarda apontou o autoconhecimento e a autenticidade como os maiores trunfos para vencer. "Meu diferencial foi me manter fiel a quem eu sou. Tive que me blindar de muitas coisas e segurar firme nos meus valores, sem criar personagem. Isso fez a diferença", disse na época à coluna.


A capixaba também foge do estereótipo de uma candidata cuja trajetória se resume às passarelas, já que é formada em letras e pedagogia e faz trabalhos como modelo, apresentadora e educadora. Engajada, ela é idealizadora do projeto Protagonistas do Amanhã, com o qual visita escolas públicas do Espírito Santo para inspirar jovens com palestras sobre autoestima e futuro.


Como Miss Supranational, passou um ano cumprindo compromissos relacionados ao título e representando a organização em diferentes atividades. Viajou o mundo todo acompanhado as etapas nacionais da competição para 2026. Em julho passado, encerrou o reinado ao entregar a coroa à sucessora, novamente na Polônia.

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