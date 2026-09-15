Conheça a trajetória da miss capixaba Eduarda Braum, que foi confirmada em A Fazenda 18

Está confirmado: Eduarda Braum, 25, está no elenco de A Fazenda 18. Antes de trocar as passarelas pelo confinamento da Record, a capixaba construiu uma trajetória no mundo dos concursos de beleza e fez história ao se tornar a primeira brasileira a vencer o Miss Supranational, em 2025.





Duda —como é conhecida— é natural de Afonso Cláudio, na região serrana do Espírito Santo, cidade de cerca de 30 mil habitantes a 136 km de Vitória (ES). Lá ela cresceu na zona rural e teve contato com a rotina do campo desde a infância.





Começou a trabalhar aos 18 como vendedora e, desde a infância, sonhava em ser professora. A relação com a agricultura ganha agora um novo significado dentro do reality, mas faz parte de sua história antes mesmo da carreira como modelo.





Nos concursos, ela começou em 2021, quando representou o Espírito Santo no Miss Universo Brasil e chegou ao top 10. Anos depois, voltou a disputar uma coroa nacional, desta vez no Miss Supranational Brasil 2025.





A vitória abriu caminho para uma conquista inédita. Na Polônia, em junho de 2025, Eduarda levou o título de Miss Supranational e colocou o Brasil pela primeira vez no topo da competição internacional, criada em 2009.





Em meio a candidatas de dezenas de países e três semanas de confinamento, Eduarda apontou o autoconhecimento e a autenticidade como os maiores trunfos para vencer. "Meu diferencial foi me manter fiel a quem eu sou. Tive que me blindar de muitas coisas e segurar firme nos meus valores, sem criar personagem. Isso fez a diferença", disse na época à coluna.





A capixaba também foge do estereótipo de uma candidata cuja trajetória se resume às passarelas, já que é formada em letras e pedagogia e faz trabalhos como modelo, apresentadora e educadora. Engajada, ela é idealizadora do projeto Protagonistas do Amanhã, com o qual visita escolas públicas do Espírito Santo para inspirar jovens com palestras sobre autoestima e futuro.





Como Miss Supranational, passou um ano cumprindo compromissos relacionados ao título e representando a organização em diferentes atividades. Viajou o mundo todo acompanhado as etapas nacionais da competição para 2026. Em julho passado, encerrou o reinado ao entregar a coroa à sucessora, novamente na Polônia.