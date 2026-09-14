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Romance

Thais Carla engata romance e mostra anel de compromisso

Influenciadora foi casada por 11 anos e agora, em nova etapa, se descreve como ‘apaixonada’
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 18:00

Influenciadora revela que vive nova fase de amor
Influenciadora revela que vive nova fase de amor @jordanfotografo

Thais Carla revelou estar em um novo relacionamento. A influenciadora foi casada durante 11 anos, e agora, após o divórcio, está "apaixonada" por Fabricio Camargo.


Em entrevista ao Gshow, Carla disse: "Depois de 11 anos casada, estou com esse novo affair, meio que namorando. Já tem até um negócio aqui no meu dedo. Um anelzinho de namoro. Ele é tímido. A famosa sou eu".


A influenciadora também refletiu sobre como tem sido a nova experiência. Ela disse que acreditou que demoraria um tempo até ter uma nova relação, mas estava errada.


"Estou vivendo uma parte muito gostosa, coisinha de namoro, aquela delícia", comentou.


"Estou apaixonada, estou me permitindo. Achei que ia ficar com o coração de gelo por anos, mas não. Quando veio, veio mesmo, muito mais rápido do que imaginava. A vida é assim. Eu vivo o momento, vamos viver o hoje. Estou muito feliz."


Sobre o pedido, Thais relembrou uma viagem do casal: "A gente se conheceu por um tempinho, ficamos nos relacionando e veio o pedido, quando viajei agora para Morro de São Paulo".


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