Móveis planejados vão além da estética: veja 6 dicas para acertar no projeto

O arquiteto Gabriel Senna, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unime Lauro de Freitas, afirma que, antes de escolher cores e acabamentos, é importante considerar como o espaço será utilizado. “Um móvel planejado eficiente não é apenas aquele que ocupa todo o espaço disponível. Ele precisa facilitar a rotina. Antes de desenhar o projeto , é importante entender o que será guardado, com que frequência esses objetos são utilizados e quem vai acessar cada compartimento”, explica.