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Tamanduá viaja mais de 100 km escondido em motor de carro no ES

Animal saiu de Marataízes e só foi descoberto em Serra Sede, após o veículo apresentar uma falha mecânica

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2026 às 18:13
O tamanduá-mirim foi encaminhado para um hospital veterinário em Vila Velha
O tamanduá-mirim foi encaminhado para um hospital veterinário em Vila Velha Divulgação | Prefeitura da Serra

Um tamanduá-mirim foi resgatado após viajar mais de 100 quilômetros escondido no compartimento do motor de um carro que saiu de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, com destino à Serra. O motorista só descobriu que o animal estava no veículo ao chegar a Serra Sede, na última sexta-feira (11), depois que o carro apresentou uma falha mecânica.


Segundo a Prefeitura da Serra, o motorista abriu o capô para verificar o problema e encontrou o tamanduá junto ao motor. Ao perceber a presença do animal, ele acionou a equipe de Fiscalização Ambiental do município, que realizou o resgate.


O tamanduá-mirim foi encaminhado para um hospital veterinário em Vila Velha. De acordo com a prefeitura, o animal sofreu pequenas queimaduras nas patas devido ao calor do motor e permanece recebendo cuidados.


Após a recuperação, a previsão é que o tamanduá seja devolvido à natureza.

Orientação para animais silvestres

A Secretaria de Meio Ambiente da Serra orienta que moradores não tentem capturar ou manusear animais silvestres por conta própria, mesmo quando eles aparentarem ser mansos. A recomendação é acionar uma equipe especializada para evitar riscos tanto para as pessoas quanto para os animais.


Na Serra, o pedido de resgate de animais silvestres é gratuito e pode ser feito pelo aplicativo Colab, disponível para Android e iOS, ou pelo site da plataforma.

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