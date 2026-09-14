Tamanduá viaja mais de 100 km escondido em motor de carro no ES

Um tamanduá-mirim foi resgatado após viajar mais de 100 quilômetros escondido no compartimento do motor de um carro que saiu de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, com destino à Serra. O motorista só descobriu que o animal estava no veículo ao chegar a Serra Sede, na última sexta-feira (11), depois que o carro apresentou uma falha mecânica.





Segundo a Prefeitura da Serra, o motorista abriu o capô para verificar o problema e encontrou o tamanduá junto ao motor. Ao perceber a presença do animal, ele acionou a equipe de Fiscalização Ambiental do município, que realizou o resgate.





O tamanduá-mirim foi encaminhado para um hospital veterinário em Vila Velha. De acordo com a prefeitura, o animal sofreu pequenas queimaduras nas patas devido ao calor do motor e permanece recebendo cuidados.





Após a recuperação, a previsão é que o tamanduá seja devolvido à natureza.