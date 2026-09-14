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Violência contra a mulher

Grávida é agredida pelo companheiro e proibida de sair de casa em Vila Velha

Vítima tem gestação de alto risco e vinha sofrendo agressões há três meses. O companheiro era usuário de drogas, segundo ela

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2026 às 15:34
Grávida agredida era impedida de trabalhar e mantida trancada em casa no Espírito Santo
Grávida agredida era impedida de trabalhar e mantida trancada em casa no Espírito Santo Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi preso no domingo (13) após a companheira dele, grávida de sete meses, denunciar episódios de ameaça, xingamentos e agressões. Segundo o relato da vítima ao g1 ES, Ruan Marques da Silva, de 25 anos, a prendia dentro de casa, em Vila Velha, e não a deixava sair para trabalhar.


De acordo com ela, o homem era usuário de drogas. O casal estava junto há três anos e as agressões começaram há cerca de três meses. A mulher não precisou de atendimento médico após as agressões. Ela e o bebê passam bem.


A vítima contou que os desentendimentos começaram ainda no sábado (12), no bairro Ilha dos Ayres, após uma briga por ciúmes no aniversário da sobrinha dela. Ruan a agrediu com um tapa na cara na presença de familiares e amigos.


No dia seguinte, a vítima relatou que precisou de atendimento médico, por ter uma gestação de alto risco. Ela e Ruan possuem outro filho, de um ano e sete meses, que também presenciou as agressões. No caminho para o pronto atendimento, Ruan voltou a discutir com a companheira.


"Nós estávamos indo para o pronto atendimento e ele continuou me agredindo, jogou o carrinho de bebê em cima de mim. Eu disse que ia na delegacia prestar queixa contra ele e ele não acreditou", contou ela.


Ela conseguiu chegar na delegacia, registrou a ocorrência e solicitou medida protetiva contra o agressor. O homem seguiu a mulher até o local e acabou preso. "Ele é muito possessivo. Eu já queria terminar com ele, mandei ele sair de casa e ele não queria, falou que se eu não fosse dele não era de mais ninguém", desabafou.


A Secretaria de Justiça (Sejus) informou que Ruan não possuía passagens pelo sistema prisional. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber qual a autuação do agressor, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.


*Com informações do g1 ES

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