Grávida é agredida pelo companheiro e proibida de sair de casa em Vila Velha

De acordo com ela, o homem era usuário de drogas. O casal estava junto há três anos e as agressões começaram há cerca de três meses. A mulher não precisou de atendimento médico após as agressões. Ela e o bebê passam bem.





A vítima contou que os desentendimentos começaram ainda no sábado (12), no bairro Ilha dos Ayres, após uma briga por ciúmes no aniversário da sobrinha dela. Ruan a agrediu com um tapa na cara na presença de familiares e amigos.



