Com entrada gratuita, Taça Brasil de Futsal terá times capixabas em quadra nesta segunda (14)

É hora da bola rolar. A partir desta segunda-feira (14), Vitória se transforma em palco do futsal nacional com o início da 53ª Taça Brasil de Clubes - Adulto Masculino - 1ª Divisão. Ao todo, dez equipes entram na disputa pelo título, representando diferentes regiões do país, e o Espírito Santo terá dois representantes em quadra: Santanense e CTAC.
A rodada de abertura terá quatro partidas no Tancredão e começa às 13h30. O primeiro confronto será entre América Futebol Clube (RN) e Furacão Futebol Clube/FFC (TO). Na sequência, às 15h30, o Sport Club do Recife (PE) enfrenta a Liga Esportiva de Coari (AM).
Os representantes capixabas entram em quadra no período da tarde. Às 17h30, o Esporte Clube Alta Floresta (MT) enfrenta o Santanense (ES), pelo Grupo A. A equipe de Cariacica chega à competição pela terceira vez na categoria adulta e vai disputar a competição nacional diante da torcida capixaba.
Fechando a primeira rodada, às 19h30, o CTAC (ES) encara o Club de Regatas Vasco da Gama (RJ), pelo Grupo B. Será a primeira participação do CTAC na Taça Brasil adulta, justamente em uma estreia diante de um dos clubes mais tradicionais entre os participantes.
A primeira fase da Taça Brasil será disputada em dois grupos com cinco equipes cada. No Grupo A estão Esporte Clube Alta Floresta (MT), Sport Club do Recife (PE), Liga Esportiva de Coari (AM), Sociedade Esportiva e Recreativa São José (AP) e Santanense (ES).
O Grupo B reúne Club de Regatas Vasco da Gama (RJ), América Futebol Clube (RN), Furacão Futebol Clube/FFC (TO), Juventude AG FC (MS) e CTAC (ES).
As equipes disputam a primeira fase entre os dias 14 e 18 de setembro. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais, marcadas para sábado (19). A grande final será no domingo (20), às 10h.
13h30 – América Futebol Clube (RN) x Furacão Futebol
Clube/FFC (TO)
15h30 – Sport Club do Recife (PE) x Liga Esportiva de Coari (AM)
17h30 – Esporte Clube Alta Floresta (MT) x Santanense (ES)
19h30 – CTAC (ES) x Club de Regatas Vasco da Gama (RJ)
A entrada para acompanhar os jogos é gratuita, e as partidas acontecem no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), em Mário Cypreste, Vitória. A arena tem capacidade para 1.754 pessoas.