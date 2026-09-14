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Futsal

Com entrada gratuita, Taça Brasil de Futsal terá times capixabas em quadra nesta segunda (14)

Santanense estreia às 17h30 e CTAC enfrenta o Vasco às 19h30

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2026 às 15:31
Taça Brasil de Futsal 2025
Taça Brasil de Futsal 2025 CBFS

 É hora da bola rolar. A partir desta segunda-feira (14), Vitória se transforma em palco do futsal nacional com o início da 53ª Taça Brasil de Clubes - Adulto Masculino - 1ª Divisão. Ao todo, dez equipes entram na disputa pelo título, representando diferentes regiões do país, e o Espírito Santo terá dois representantes em quadra: Santanense e CTAC.

 A rodada de abertura terá quatro partidas no Tancredão e começa às 13h30. O primeiro confronto será entre América Futebol Clube (RN) e Furacão Futebol Clube/FFC (TO). Na sequência, às 15h30, o Sport Club do Recife (PE) enfrenta a Liga Esportiva de Coari (AM).

 Os representantes capixabas entram em quadra no período da tarde. Às 17h30, o Esporte Clube Alta Floresta (MT) enfrenta o Santanense (ES), pelo Grupo A. A equipe de Cariacica chega à competição pela terceira vez na categoria adulta e vai disputar a competição nacional diante da torcida capixaba.

 Fechando a primeira rodada, às 19h30, o CTAC (ES) encara o Club de Regatas Vasco da Gama (RJ), pelo Grupo B. Será a primeira participação do CTAC na Taça Brasil adulta, justamente em uma estreia diante de um dos clubes mais tradicionais entre os participantes.

Taça Brasil de Futsal 2025
Taça Brasil de Futsal 2025 CBFS

 A primeira fase da Taça Brasil será disputada em dois grupos com cinco equipes cada. No Grupo A estão Esporte Clube Alta Floresta (MT), Sport Club do Recife (PE), Liga Esportiva de Coari (AM), Sociedade Esportiva e Recreativa São José (AP) e Santanense (ES).

 O Grupo B reúne Club de Regatas Vasco da Gama (RJ), América Futebol Clube (RN), Furacão Futebol Clube/FFC (TO), Juventude AG FC (MS) e CTAC (ES).

 As equipes disputam a primeira fase entre os dias 14 e 18 de setembro. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais, marcadas para sábado (19). A grande final será no domingo (20), às 10h.

Jogos da rodada de abertura

13h30 – América Futebol Clube (RN) x Furacão Futebol Clube/FFC (TO)
15h30 – Sport Club do Recife (PE) x Liga Esportiva de Coari (AM)
17h30 – Esporte Clube Alta Floresta (MT) x Santanense (ES)
19h30 – CTAC (ES) x Club de Regatas Vasco da Gama (RJ)

 A entrada para acompanhar os jogos é gratuita, e as partidas acontecem no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), em Mário Cypreste, Vitória. A arena tem capacidade para 1.754 pessoas.

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