Com entrada gratuita, Taça Brasil de Futsal terá times capixabas em quadra nesta segunda (14)

É hora da bola rolar. A partir desta segunda-feira (14), Vitória se transforma em palco do futsal nacional com o início da 53ª Taça Brasil de Clubes - Adulto Masculino - 1ª Divisão. Ao todo, dez equipes entram na disputa pelo título, representando diferentes regiões do país, e o Espírito Santo terá dois representantes em quadra: Santanense e CTAC.