Maisa e Memphis Depay passam férias em Ibiza e reforçam rumores de romance

Maisa Silva e Memphis Depay voltaram a despertar a curiosidade dos fãs sobre a relação entre os dois. Em meio aos rumores de um possível romance, a atriz e o jogador do Corinthians estão passando férias em Ibiza, na Espanha.





Maisa tem compartilhado nas redes sociais diferentes momentos da viagem, entre passeios com amigas, festas e cenários da ilha espanhola. Depay, por sua vez, mantém uma postura mais discreta. No fim de semana, o atacante apareceu treinando em uma mansão ao lado de amigos durante o período de descanso.





A coincidência dos destinos não passou despercebida pelos internautas. Há algum tempo, seguidores acompanham as interações entre os dois e especulam sobre uma possível relação além da amizade. Até mesmo as discussões sobre a permanência do holandês no Corinthians viraram motivo para brincadeiras envolvendo Maisa.





"Só a Maisa poderá nos ajudar", escreveu um internauta em uma publicação do jogador. "Maisa, obrigado por ajudar na renovação do chefe", brincou outro.





A proximidade entre os dois também aparece nas redes sociais. Em 13 de fevereiro, quando Depay completou 32 anos, Maisa publicou fotos ao lado do jogador e deixou uma mensagem de aniversário: "Te desejo tudo de bom". A atriz também costuma interagir em publicações do atacante.