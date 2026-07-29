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Maisa e Memphis Depay passam férias em Ibiza e reforçam rumores de romance

Atriz e jogador do Corinthians estão no mesmo destino na Espanha e voltaram a movimentar as redes sociais com especulações sobre romance
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 10:58

Maisa e Memphis Depay
Maisa e Memphis Depay Reprodução/Instagram @maisa

Maisa Silva e Memphis Depay voltaram a despertar a curiosidade dos fãs sobre a relação entre os dois. Em meio aos rumores de um possível romance, a atriz e o jogador do Corinthians estão passando férias em Ibiza, na Espanha.


Maisa tem compartilhado nas redes sociais diferentes momentos da viagem, entre passeios com amigas, festas e cenários da ilha espanhola. Depay, por sua vez, mantém uma postura mais discreta. No fim de semana, o atacante apareceu treinando em uma mansão ao lado de amigos durante o período de descanso.


A coincidência dos destinos não passou despercebida pelos internautas. Há algum tempo, seguidores acompanham as interações entre os dois e especulam sobre uma possível relação além da amizade. Até mesmo as discussões sobre a permanência do holandês no Corinthians viraram motivo para brincadeiras envolvendo Maisa.


"Só a Maisa poderá nos ajudar", escreveu um internauta em uma publicação do jogador. "Maisa, obrigado por ajudar na renovação do chefe", brincou outro.


A proximidade entre os dois também aparece nas redes sociais. Em 13 de fevereiro, quando Depay completou 32 anos, Maisa publicou fotos ao lado do jogador e deixou uma mensagem de aniversário: "Te desejo tudo de bom". A atriz também costuma interagir em publicações do atacante.

Rumores começaram no ano passado

As especulações sobre um possível envolvimento ganharam força em 2025, quando Maisa e Depay foram vistos juntos na festa de João Silva, em agosto. Antes disso, fãs já haviam percebido uma troca frequente de interações entre os dois nas redes sociais.


Na época, Maisa foi questionada sobre a proximidade e negou que estivesse vivendo um romance com o jogador. A atriz afirmou que os dois eram amigos e lembrou ainda que é torcedora do Corinthians.


Agora, a presença simultânea em Ibiza voltou a alimentar as especulações entre os seguidores. Até o momento, porém, Maisa e Depay não anunciaram qualquer mudança no status da relação.

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