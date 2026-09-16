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Segmento de peso

Varejo capixaba prevê R$ 1 bilhão em negócios nos três dias da Acaps Trade Show

A maior convenção de negócios do varejo capixaba segue até quinta-feira (17) e deve receber mais de 22 mil visitantes nos três dias de feira

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 16:50

Públicado em 

16 set 2026 às 16:50
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Solenidade de abertura da  38ª edição da Acaps Trade Show / Crédito das fotos: divulgação


O varejo capixaba entra em uma semana de negócios com expectativa de movimentar mais de R$ 1 bilhão. Esse é o volume estimado pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) para a 38ª edição da Acaps Trade Show, que começou nesta terça-feira (15), no Pavilhão de Carapina, na Serra. Considerada a maior convenção e feira de negócios do varejo capixaba, a programação segue até quinta-feira (17) e deve receber mais de 22 mil visitantes.


O tamanho da expectativa dá a dimensão do peso do encontro para uma cadeia que vai muito além dos supermercados. Empresários, executivos, profissionais, fornecedores e especialistas de supermercados, padarias, bares, restaurantes, hotéis e outros segmentos estarão reunidos em busca de produtos, serviços, tecnologias e oportunidades de negócios. A feira também coloca frente a frente quem vende e quem compra, em um ambiente cada vez mais marcado pela busca por eficiência, inovação e competitividade.

Solenidade de Abertura

A solenidade de abertura reuniu empresários, autoridades e convidados. O presidente da Acaps, João Falqueto, citou em seu discurso que a velocidade das transformações exige decisões igualmente rápidas e que em negócios como os supermercados, quem domina o essencial consegue avançar melhor.


"A escassez de mão de obra é um grande gargalo e a Acaps tem atuado nesse sentido ao desenvolver uma extensa agenda de capacitação. Desde 2021, a entidade possui um Comitê de RH com a participação de mais de 100 empresas", declarou.


Faltqueto destacou ainda a importância do setor para a economia do Estado, uma vez que registrou um faturamento de R$ 24,7 bilhões, e fez questão de ressaltar que a segurança do ambiente de negócios contribui para os bons resultados.


O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, participou da cerimônia de abertura da feira e recebeu uma homenagem por conta do aniversário de 50 anos da TV Gazeta.

Rodada de negócios

Além das negociações nos estandes, a edição deste ano conta com uma área exclusiva para Rodada de Negócios, com condições comerciais voltadas à aquisição de produtos, serviços e tecnologias. A programação também inclui fóruns sobre temas que estão no centro das decisões das empresas, como prevenção de perdas, reforma tributária e gestão de pessoas.


A palestra de abertura foi do cientista político e professor Heni Ozi Cukier, que falou sobre a “Geopolítica e os impactos nos negócios”. Conhecido nacionalmente como Professor HOC. R, ele, que é referência em relações internacionais e ex-conselheiro de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), abordou como os cenários geopolíticos globais influenciam as estratégias e decisões das empresas.

Solenidade de abertura da Acaps Trade Show 2026
Bruno Passoni, diretor de Mercado da Rede Gazeta; Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta (com o presente que recebeu) e Marcello Moraes, diretor-geral da empresa

Outros palestrantes de destaque são o especialista em inovação Arthur Igreja, autor do livro “Conveniência é o Nome do Negócio”, que irá tratar sobre "A Inteligência Artificial no seu Negócio", e a Monja Coen, fundadora da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil, autora de livros best-sellers, que a apresentará a palestra “Saúde Mental e Longevidade”, fazendo reflexão sobre equilíbrio emocional, presença, bem-estar e maneiras mais conscientes de viver o cotidiano.


No último dia do evento, a palestra de destaque será “Para onde caminha o Brasil, análise e perspectivas políticas e econômicas”, com Caio Coppolla. Formado em Direito pela USP,  o palestrante é comentarista de política, economia e justiça. Foi classificado pelo Sonar/O Globo entre as 10 personalidades mais influentes da política nacional.

Concurso de melhor açougueiro

A programação inclui ainda a segunda edição do Concurso Melhor Açougueiro do Espírito Santo, que reunirá dez finalistas em uma disputa de técnicas de cortes bovinos, suínos e de frango.


[Acaps]

Diretoria da Rede Gazeta visita estande da Buaiz Alimentos 

Bruno Passoni, Americo Neto, Marcus Buaiz, Eduarda Buaiz, Americo Buaiz Filho, Café Lindenberg, Ana Maria Buaiz e Marcello Moraes / Crédito: Camilla Baptistin


[Mais Acaps]

Open Manager apresenta sistema 2.0 na Acaps Trade Show


A tecnologia capixaba ganhou espaço na Acaps Trade Show 2026. Em 10 anos de atuação no mercado, a Open Manager estreia na maior feira de negócios do varejo do Espírito Santo apresentando, pela primeira vez ao público, a versão 2.0 de seu sistema de gestão empresarial.


Entre as novidades estão mudanças no design e na experiência do usuário, maior velocidade de abertura, estimada em cerca de 0,5 segundo, mesmo com o sistema em nuvem, e novas possibilidades de integração com inteligência artificial. A plataforma também foi desenvolvida para permitir conexões com sistemas de outras empresas, ampliando o ecossistema de soluções para gestão.


Com cerca de 500 clientes em sua carteira, a empresa, sediada em Laranjeiras, na Serra, atende negócios de diferentes segmentos e já está presente, além do Espírito Santo, em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. A Open Manager ocupa o estande 60A da Acaps Trade Show.


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Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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