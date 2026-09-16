Varejo capixaba prevê R$ 1 bilhão em negócios nos três dias da Acaps Trade Show

A solenidade de abertura reuniu empresários, autoridades e convidados. O presidente da Acaps, João Falqueto, citou em seu discurso que a velocidade das transformações exige decisões igualmente rápidas e que em negócios como os supermercados, quem domina o essencial consegue avançar melhor.





"A escassez de mão de obra é um grande gargalo e a Acaps tem atuado nesse sentido ao desenvolver uma extensa agenda de capacitação. Desde 2021, a entidade possui um Comitê de RH com a participação de mais de 100 empresas", declarou.





Faltqueto destacou ainda a importância do setor para a economia do Estado, uma vez que registrou um faturamento de R$ 24,7 bilhões, e fez questão de ressaltar que a segurança do ambiente de negócios contribui para os bons resultados.





O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, participou da cerimônia de abertura da feira e recebeu uma homenagem por conta do aniversário de 50 anos da TV Gazeta.