Homem com pensão atrasada é preso após ter título cancelado

No caso de Fernando, porém, a proteção prevista no artigo 236 do Código Eleitoral não se aplica porque, segundo as informações do processo, o título de eleitor dele estava cancelado e ele não estava apto a votar nas eleições de 2026. "A prisão pôde ser efetuada no período pré-eleitoral porque o detido não se enquadra na imunidade eleitoral", informou a polícia.