Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil são definidos

Na tarde desta terça-feira (19), aconteceu o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2022. Os jogos acontecem nas semanas de 27 de Julho e 17 de Agosto e definem os 4 times que farão as semifinais. Os jogos de ida terão quase um mês de diferença para os jogos de volta. Além dos duelos, o sorteio também definiu os mandos de campo das partidas.
CONFRONTOS
- Atlético - GO x Corinthians
- Fortaleza x Fluminense
- São Paulo x América - MG
- Flamengo x Athletico - PR
O sorteio definiu que Corinthians, Fluminense, América - MG e Athletico - PR decidem a eliminatória em casa. Os clubes que avançarem para as semifinais recebem o valor de R$ 8 milhões.