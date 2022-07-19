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Grandes duelos

Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil são definidos

Os jogos dessa eliminatória acontecem nas semanas de 27 de julho e 17 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2022 às 14:14

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 14:14

O sorteio definiu os confrontos e os times que decidem a eliminatória em casa
O sorteio definiu os confrontos e os times que decidem a eliminatória em casa Crédito: CBF/Reprodução
Na tarde desta terça-feira (19), aconteceu o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2022. Os jogos acontecem nas semanas de 27 de Julho e 17 de Agosto e definem os 4 times que farão as semifinais. Os jogos de ida terão quase um mês de diferença para os jogos de volta. Além dos duelos, o sorteio também definiu os mandos de campo das partidas.

CONFRONTOS 

  • Atlético - GO x Corinthians
  • Fortaleza x Fluminense
  • São Paulo x América - MG
  • Flamengo x Athletico - PR
O sorteio definiu que Corinthians, Fluminense, América - MG e Athletico - PR decidem a eliminatória em casa. Os clubes que avançarem para as semifinais recebem o valor de R$ 8 milhões.

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