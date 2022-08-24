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Bolada

West Ham demonstra interesse por Lucas Paquetá e pode pagar R$ 203 milhões

Meia de 23 anos tem se destacado no Lyon, da França, além de ser figura frequente nas convocações da seleção brasileira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 ago 2022 às 16:23

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 16:23

Paquetá em lance da partida entre Brasil e Japão
Paquetá em lance da partida entre Brasil e Japão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O meia Lucas Paquetá atraiu o interesse do West Ham, da Inglaterra, que fez uma proposta de R$ 203 milhões pelo jogador revelado no Flamengo. Um dos homens de confiança do técnico Tite na seleção brasileira, ele tem se destacado com a camisa do Lyon, da França, e pode trocar de país nesta janela de transferências, que se encerra no dia 1º de setembro. Ele ainda tem mais três anos de contrato.
Em termos financeiros, os clubes do Campeonato Inglês vivem em outro patamar se comparados aos times de outras ligas europeias. Caso acerte com Paquetá por esse valor, o West Ham terá investido nessa janela cerca de 150 milhões de libras (R$ 901 milhões, na cotação atual). Foram oito reforços de momento, incluindo o lateral-esquerdo brasileiro Emerson Palmieri.

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A equipe de Londres faz uma temporada abaixo do esperado e ocupa a lanterna do Campeonato Inglês. Perdeu suas três primeiras partidas e enfrenta o Aston Villa, fora de casa, no domingo. Na temporada passada, o clube teve bom desempenho e alcançou o sétimo lugar na classificação final.
Seis jogadores da seleção brasileira trocaram recentemente de clube: Daniel Alves (Pumas, do México), Alex Telles (Sevilla), Casemiro (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona) e Gabriel Jesus (Arsenal). Quem também pode mudar de ares é o atacante Antony, do Ajax, que negocia sua ida para o Manchester United. O clube holandês já recusou uma proposta de 80 milhões de euros (R$ 406 milhões).
Pela seleção, Paquetá é o quarto jogador com mais partidas no atual ciclo para a Copa do Mundo do Catar. São 33 partidas, ao lado de Gabriel Jesus, e atrás apenas de Marquinhos, Casemiro e Richarlison.

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