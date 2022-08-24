Técnico que agrediu assistente no ES, Rafael Soriano é anunciado pelo Americano-RJ

Treinador foi anunciado na noite de terça-feira (23) Crédito: Reprodução / Americano

A suspensão de 200 dias do técnico Rafael Soriano durou apenas 136. Julgado culpado no caso da agressão à assistente Marcielly Netto , quando trabalhava na Desportiva Ferroviária, o treinador está livre para retornar ao futebol. Na noite desta terça-feira (23), Soriano foi confirmado como o novo comandante do Americano de Campos, que vai disputar a Copa Rio 2022.

O anúncio do clube de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro , ocorreu no mesmo dia em que o Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES) aceitou o recurso da defesa do treinador, que vai cumprir os 64 dias restantes da pena prestando serviços em uma entidade de assistência social. Além disso, a multa de R$ 1.212,00, imposta ao técnico, foi parcelada em três vezes.

Essa será a terceira passagem de Rafael Soriano pelo Cano, em 2008 e 2009 ele foi auxiliar na campanha do clube na Copa do Brasil e treinador pela Copa Rio. Sua última passagem foi em 2020, quando o time conseguiu se manter na seletiva do Campeonato Carioca do ano seguinte.

Em entrevista ao site oficial do Americano, Rafael Soriano comemorou a oportunidade de poder voltar a trabalhar, após decisão favorável do TJD-ES, que abrandou a pena por agressão à assistente. "O Americano é parte da minha vida, e nada melhor que retornar ao clube que sempre me acolheu, e poder tentar ajudar o time retornando a uma competição nacional".

Nesta quarta-feira, Soriano já deve comandar o Americano contra o Nova Iguaçu, na disputa das oitavas de final da Copa Rio. A ida, acontece no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira, e a volta no Jânio Moraes, em Nova Iguaçu.

RELEMBRE O CASO

No intervalo da partida entre Nova Venécia e Desportiva Ferroviária, valida pelas quartas de final do Capixabão 2022 , o então técnico da Desportiva, Rafael Soriano, invadiu o gramado durante confusão entre os jogadores da Locomotiva e o trio de arbitragem.

Visivelmente alterado, no meio da discussão, Soriano recebeu cartão amarelo por reclamação. Ainda assim, o treinador grená seguiu exaltado e discutindo com a assistente Marcielly Neto, quando proferiu uma cabeçada contra ela. No mesmo momento, Soriano foi expulso pelo árbitro Arthur Rabello, e na saída de campo ainda ameaçou a assistente.

"Se você disser que eu te agredi, a gente vai para a delegacia. A gente vai fazer corpo de delito. Se não, eu vou te processar. Ela está dizendo que eu agredi. Mentira. Ela está se usando porque é mulher. Está querendo aproveitar de uma situação porque é mulher", disse Rafael Soriano após a discussão.