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Em vídeo enviado em primeira mão ao repórter da TV Gazeta Eduardo Dias, o treinador se mostra arrependido do que fez e pede perdão à bandeirinha. Três dias após agredir a árbitra assistente Marcielly Netto com uma cabeçada no nariz , no jogo de volta das quartas de final entre Nova Venécia e Desportiva, o técnico Rafael Soriano quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre o ocorrido, na tarde desta quarta-feira (13)., o treinador se mostra arrependido do que fez e pede perdão à bandeirinha.

No início do vídeo, o treinador declara que não se pronunciou anteriormente por que estava sem condições emocionais. "Não tinha a mínima condição de falar, condições emocionais. Quero vir a público pedir perdão à Marcielly. Assim como eu ela é uma profissional que saiu de casa para exercer um trabalho. Não poderia deixar de pedir perdão à Marciely e espero ter a oportunidade de pedir perdão a ela pessoalmente".

Your browser does not support the audio element. Técnico que agrediu árbitra assistente, Rafael Soriano pede desculpas

"As pessoas que me conhecem sabe que eu sou contra qualquer tipo de violência, especialmente contra as mulheres. Eu tenho mãe, eu tenho irmã, namorada, mulheres que estão sofrendo com tudo isso. Fica aqui o meu pedido de perdão à Marcielly e a todas as mulheres. Queria estender o meu pedido de desculpas à Federação Capixaba e à Desportiva que são instituições que eu acabei arranhando um pouco a imagem."

Na ocasião, o governador Renato Casagrande, a Desportiva, a FES, a OAB-ES e várias entidades manifestaram apoio à Marcielly Neto e repudiaram a atitude do treinador. O vídeo completo com a delaração de Rafael Soriano você confere no início desta matéria.

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