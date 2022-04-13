Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arrependido

Técnico que agrediu árbitra assistente, Rafael Soriano pede desculpas

Treinador declarou que só se pronunciou agora por estar sem condições emocionais de falar, pediu perdão à Marcielly Netto e declarou que quer se desculpar pessoalmente

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2022 às 17:50
Três dias após agredir a árbitra assistente Marcielly Netto com uma cabeçada no nariz, no jogo de volta das quartas de final entre Nova Venécia e Desportiva, o técnico Rafael Soriano quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre o ocorrido, na tarde desta quarta-feira (13). Em vídeo enviado em  primeira mão ao repórter da TV Gazeta Eduardo Dias, o treinador se mostra arrependido do que fez e pede perdão à bandeirinha. 
No início do vídeo, o treinador declara que não se pronunciou anteriormente por que estava sem condições emocionais. "Não tinha a mínima condição de falar, condições emocionais. Quero vir a público pedir perdão à Marcielly. Assim como eu ela é uma profissional que saiu de casa para exercer um trabalho. Não poderia deixar de pedir perdão à Marciely e espero ter a oportunidade de pedir perdão a ela pessoalmente". 
Técnico que agrediu árbitra assistente, Rafael Soriano pede desculpas

Veja Também

Machista e desrespeitoso: o futebol capixaba pelo olhar das mulheres

Ministério da Mulher pede punição de técnico que agrediu árbitra no ES

Ex-treinador da Desportiva, já que foi demitido logo após o encerramento da partida, Soriano também pediu perdão à todas as  mulheres que também sofreram com essa situação, à Desportiva, à Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) e a todos os árbitros.  
"As pessoas que me conhecem sabe que eu sou contra qualquer tipo de violência, especialmente contra as mulheres. Eu tenho mãe, eu tenho irmã, namorada, mulheres que estão sofrendo com tudo isso. Fica aqui o meu pedido de perdão à Marcielly e a todas as mulheres. Queria estender o meu pedido de desculpas à Federação Capixaba e à Desportiva que são instituições que eu acabei arranhando um pouco a imagem."  
Na ocasião, o governador Renato Casagrande, a Desportiva, a FES, a OAB-ES e várias entidades manifestaram apoio à Marcielly Neto e repudiaram a atitude do treinador. O vídeo completo com a delaração de Rafael Soriano você confere no início desta matéria.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo), de Nova Venécia. Marcielly Netto foi ouvida nesta quarta-feira (13) na Delegacia de Colatina. O técnico Rafael Soriano declarou que ainda não prestou depoimento na delegacia, e seu advogado cuidando desta situação. Outros detalhes da investigação não serão divulgados no momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados