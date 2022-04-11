Ministério da Mulher pede punição de técnico que agrediu árbitra no ES

Segundo o ministério, um ofício deve ser enviado pela pasta à Federação Capixaba de Futebol, à Confederação Brasileira de Futebol e ao Tribunal de Justiça Desportiva para solicitar "punição exemplar" ao agressor.
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos se colocou à disposição para prestar qualquer assistência que Marcielly considerar necessária.
MINISTÉRIO CONVIDA TIMES CAPIXABAS PARA AÇÕES CONTRA VIOLÊNCIA
Em nota divulgada nesta segunda-feira, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos convidou a Desportiva Ferroviária, o Nova Venécia e todos os times do Estado a aderirem às campanhas de prevenção à violência contra a mulher.
VEJA NA ÍNTEGRA A NOTA DO MINISTÉRIO
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos manifesta solidariedade à assistente de arbitragem Marcielly Netto, covardemente agredida pelo treinador do time Deportivo Ferroviária, Rafael Soriano, neste domingo (10), no intervalo de partida de futebol válida pelo Campeonato Capixaba. Estamos à disposição para prestar qualquer assistência que ela considerar necessária.
Informamos que enviaremos ofício à Federação Capixaba de Futebol, à Confederação Brasileira de Futebol e ao Tribunal de Justiça Desportiva para solicitar punição exemplar ao agressor.
Convidamos o Deportiva Ferroviária, seu adversário na partida, o clube Nova Venécia, e todos os times do estado a aderirem às campanhas de prevenção à violência contra a mulher, com a divulgação do canal Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, bem como informações sobre a Lei Maria da Penha e a rede de proteção à Mulher.
Horas após a agressão, clubes do Estado manifestaram apoio a Marcielly Netto.
O QUE DIZ O TÉCNICO
A reportagem de A Gazeta tentou contato, por telefone, com o treinador Rafael Soriano. No entanto, as ligações não foram atendidas. Assim que houver um posicionamento dele este texto será atualizado.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil
informou que nenhum envolvido na ocorrência foi conduzido ao plantão da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia no dia do fato e, até o momento, a vítima não compareceu na 17ª Delegacia para registrar um boletim de ocorrência e representar contra o técnico.
"Como crime de lesão corporal depende da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação, a Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br", informou o texto.
Após uma nova demanda da reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a vítima esteve em uma Delegacia de Polícia nesta segunda-feira (11) e representou criminalmente contra o ex-técnico. A vítima esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde realizou o exame de corpo de delito. Como o fato aconteceu no município de Nova Venécia, o caso segue sob investigação na Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo), de Nova Venécia. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
MARCIELLY REGISTROU BOLETIM APÓS AGRESSÃO
Por telefone, a árbitra confirmou ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, ter feito o registro da ocorrência logo após o término da partida. Destacou ainda que a cabeçada atingiu a ponta do nariz dela.
O QUE DIZ A DESPORTIVA FERROVIÁRIA
No final deste domingo (10), a Desportiva Ferroviária fez uma publicação em suas redes sociais, informando sobre o desligamento do técnico:
"A Desportiva Ferroviária vem a público informar que repudia toda e qualquer tipo de violência, seja física, verbal, moral ou emocional, principalmente contra mulheres, e nos solidarizamos com a assistente de arbitragem Marcielly Netto, nos colocando à disposição para aquilo que for necessário. Informamos também que, diante do ocorrido, o treinador Rafael Soriano foi desligado do clube."
GOVERNADOR CONDENA AGRESSÃO
Em suas redes sociais, o governador Renato Casagrande também condenou a agressão praticada contra a árbitra assistente.
FEDERAÇÃO DIZ QUE ACOMPANHARÁ O CASO
A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) divulgou nota de repúdio, afirmando que combate e repudia qualquer ato de violência. Disse ainda que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente e que o caso será acompanhado de perto pela entidade. Veja nota completa:
"Sobre o ocorrido no intervalo da partida entre Nova Venécia FC e Desportiva Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Capixaba, neste domingo (10), a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) afirma que combate e repudia qualquer ato de violência, este praticado pelo treinador da Desportiva Ferroviária, e que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente Marcielly Netto. Assim que a FES receber a súmula da referida partida, a mesma será encaminhada para o TJD-ES. O caso será acompanhado de perto pela entidade, que acredita que as medidas legais serão tomadas pelos órgãos competentes."
"INACEITÁVEL E REPUGNANTE", DIZ OAB-ES SOBRE O CASO
Atualização
Após a publicação desta matéria, Polícia Civil e OAB-ES enviaram posicionamento, nesta segunda-feira (11), sobre o caso da agressão cometida pelo técnico contra assistente de arbitragem durante o jogo entre Nova Venécia e Desportiva Ferroviária no último domingo (10). O texto foi atualizado.