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Cabeçada

Ministério da Mulher pede punição de técnico que agrediu árbitra no ES

Pasta manifestou solidariedade à assistente de arbitragem "covardemente agredida" pelo então treinador no domingo (10), no intervalo do jogo entre Nova Venécia e Desportiva
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 abr 2022 às 19:48

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 19:48

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou nota, nesta segunda-feira (11), sobre a agressão sofrida por Marcielly Netto, assistente de arbitragem que levou uma cabeçada do técnico Rafael Soriano durante a partida entre Nova Venécia e Desportiva. A pasta manifestou solidariedade à profissional "covardemente agredida" pelo treinador no domingo (10).
Segundo o ministério, um ofício deve ser enviado pela pasta à Federação Capixaba de Futebol, à Confederação Brasileira de Futebol e ao Tribunal de Justiça Desportiva para solicitar "punição exemplar" ao agressor.
Agora ex-técnico da Desportiva, Rafael Soriano está suspenso preventivamente pelo Tribunal de Justiça de Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES) por 30 dias. O pedido, realizado pela Procuradoria Geral, foi deferido no fim da noite de domingo, horas após o treinador agredir a árbitra assistente.
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos se colocou à disposição para prestar qualquer assistência que Marcielly considerar necessária.
O árbitro da partida, Arthur Gomes Rabelo, relatou em súmula da Federação de Futebol do Espírito Santo a agressão do técnico Rafael Soriano à assistente de arbitragem Marcielly Netto, ocorrida no domingo (10). No documento, o juiz detalhou que o agora ex-treinador Grená xingou o árbitro principal e a assistente.

MINISTÉRIO CONVIDA TIMES CAPIXABAS PARA AÇÕES CONTRA VIOLÊNCIA

Em nota divulgada nesta segunda-feira, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos convidou a Desportiva Ferroviária, o Nova Venécia e todos os times do Estado a aderirem às campanhas de prevenção à violência contra a mulher.

VEJA NA ÍNTEGRA A NOTA DO MINISTÉRIO

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos manifesta solidariedade à assistente de arbitragem Marcielly Netto, covardemente agredida pelo treinador do time Deportivo Ferroviária, Rafael Soriano, neste domingo (10), no intervalo de partida de futebol válida pelo Campeonato Capixaba. Estamos à disposição para prestar qualquer assistência que ela considerar necessária.

 Informamos que enviaremos ofício à Federação Capixaba de Futebol, à Confederação Brasileira de Futebol e ao Tribunal de Justiça Desportiva para solicitar punição exemplar ao agressor.

 Convidamos o Deportiva Ferroviária, seu adversário na partida, o clube Nova Venécia, e todos os times do estado a aderirem às campanhas de prevenção à violência contra a mulher, com a divulgação do canal Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, bem como informações sobre a Lei Maria da Penha e a rede de proteção à Mulher.

Horas após a agressão, clubes do Estado manifestaram apoio a Marcielly Netto.

O QUE DIZ O TÉCNICO

A reportagem de A Gazeta tentou contato, por telefone, com o treinador Rafael Soriano. No entanto, as ligações não foram atendidas. Assim que houver um posicionamento dele este texto será atualizado.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum envolvido na ocorrência foi conduzido ao plantão da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia no dia do fato e, até o momento, a vítima não compareceu na 17ª Delegacia para registrar um boletim de ocorrência e representar contra o técnico.
"Como crime de lesão corporal depende da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação, a Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br", informou o texto. 
Após uma nova demanda da reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a vítima esteve em uma Delegacia de Polícia nesta segunda-feira (11) e representou criminalmente contra o ex-técnico. A vítima esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde realizou o exame de corpo de delito. Como o fato aconteceu no município de Nova Venécia, o caso segue sob investigação na Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo), de Nova Venécia. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

MARCIELLY REGISTROU BOLETIM APÓS AGRESSÃO 

A árbitra Marcielly Netto registrou boletim de ocorrência, após ser atingida com uma cabeçada pelo ex-técnico Rafael Soriano, da Desportiva Ferroviária. A agressão ocorreu neste domingo (10) no estádio Zenor Pedrosa, em Nova Venécia, e o treinador foi demitido do clube.
Por telefone, a árbitra confirmou ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, ter feito o registro da ocorrência logo após o término da partida. Destacou ainda que a cabeçada atingiu a ponta do nariz dela.

O QUE DIZ A DESPORTIVA FERROVIÁRIA

No final deste domingo (10), a Desportiva Ferroviária fez uma publicação em suas redes sociais, informando sobre o desligamento do técnico:
"A Desportiva Ferroviária vem a público informar que repudia toda e qualquer tipo de violência, seja física, verbal, moral ou emocional, principalmente contra mulheres, e nos solidarizamos com a assistente de arbitragem Marcielly Netto, nos colocando à disposição para aquilo que for necessário. Informamos também que, diante do ocorrido, o treinador Rafael Soriano foi desligado do clube."

GOVERNADOR CONDENA AGRESSÃO

Em suas redes sociais, o governador Renato Casagrande também condenou a agressão praticada contra a árbitra assistente.

FEDERAÇÃO DIZ QUE ACOMPANHARÁ O CASO 

A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) divulgou nota de repúdio, afirmando que combate e repudia qualquer ato de violência. Disse ainda que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente e que o caso será acompanhado de perto pela entidade. Veja nota completa:
"Sobre o ocorrido no intervalo da partida entre Nova Venécia FC e Desportiva Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Capixaba, neste domingo (10), a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) afirma que combate e repudia qualquer ato de violência, este praticado pelo treinador da Desportiva Ferroviária, e que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente Marcielly Netto. Assim que a FES receber a súmula da referida partida, a mesma será encaminhada para o TJD-ES. O caso será acompanhado de perto pela entidade, que acredita que as medidas legais serão tomadas pelos órgãos competentes."

"INACEITÁVEL E REPUGNANTE", DIZ OAB-ES SOBRE O CASO

Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) emitiu nota, na noite desta segunda-feira (11), repudiando a agressão sofrida por Marcielly Netto. A entidade de classe disse ter sido “inadmissível, inaceitável e repugnante” a conduta do treinador do time capixaba Associação Desportiva Ferroviária no domingo. Na nota, assinada pelo presidente em exercício da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e pela vice-presidente Anabela Galvão, entre outros membros de comissões, a entidade afirma que o ato de agressão foi covarde e vil.

Atualização

11/04/2022 - 9:59
Após a publicação desta matéria, Polícia Civil e OAB-ES enviaram posicionamento, nesta segunda-feira (11), sobre o caso da agressão cometida pelo técnico contra assistente de arbitragem durante o jogo entre Nova Venécia e Desportiva Ferroviária no último domingo (10). O texto foi atualizado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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