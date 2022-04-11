Ministério da Mulher pede punição de técnico que agrediu árbitra no ES

Segundo o ministério, um ofício deve ser enviado pela pasta à Federação Capixaba de Futebol, à Confederação Brasileira de Futebol e ao Tribunal de Justiça Desportiva para solicitar "punição exemplar" ao agressor.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos se colocou à disposição para prestar qualquer assistência que Marcielly considerar necessária.

MINISTÉRIO CONVIDA TIMES CAPIXABAS PARA AÇÕES CONTRA VIOLÊNCIA

Em nota divulgada nesta segunda-feira, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos convidou a Desportiva Ferroviária, o Nova Venécia e todos os times do Estado a aderirem às campanhas de prevenção à violência contra a mulher.

VEJA NA ÍNTEGRA A NOTA DO MINISTÉRIO O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos manifesta solidariedade à assistente de arbitragem Marcielly Netto, covardemente agredida pelo treinador do time Deportivo Ferroviária, Rafael Soriano, neste domingo (10), no intervalo de partida de futebol válida pelo Campeonato Capixaba. Estamos à disposição para prestar qualquer assistência que ela considerar necessária. Informamos que enviaremos ofício à Federação Capixaba de Futebol, à Confederação Brasileira de Futebol e ao Tribunal de Justiça Desportiva para solicitar punição exemplar ao agressor. Convidamos o Deportiva Ferroviária, seu adversário na partida, o clube Nova Venécia, e todos os times do estado a aderirem às campanhas de prevenção à violência contra a mulher, com a divulgação do canal Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, bem como informações sobre a Lei Maria da Penha e a rede de proteção à Mulher.

Horas após a agressão, clubes do Estado manifestaram apoio a Marcielly Netto.

O Rio Branco se solidariza com a assistente Marcielly Netto e repudia a agressão sofrida neste domingo, durante jogo do Capixabão.



Marcielly levou uma cabeçada do treinador Rafael Soriano, da Desportiva, durante a partida em Nova Venécia. — Rio Branco (@riobrancoes) April 10, 2022

O Vitória Futebol Clube presta integral solidariedade à Marcielly Netto, agredida pelo treinador Rafael Soriano enquanto trabalhava na arbitragem de partida do Capixabão. pic.twitter.com/AdvCx4RGL9 — VITÓRIA FUTEBOL CLUBE (@VitoriaFC1912) April 10, 2022

Não existe justificativa para uma agressão. Especialmente quando ela é covardemente dirigida a uma mulher. Não importa se você nasceu em outros tempos. Não importa de onde você veio. Isso é falado o dia inteiro na televisão, na internet, onde quer que você vá. pic.twitter.com/GK475YdXFh — Nova Venécia FC (@novaveneciafc) April 10, 2022

O QUE DIZ O TÉCNICO

A reportagem de A Gazeta tentou contato, por telefone, com o treinador Rafael Soriano. No entanto, as ligações não foram atendidas. Assim que houver um posicionamento dele este texto será atualizado.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum envolvido na ocorrência foi conduzido ao plantão da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia no dia do fato e, até o momento, a vítima não compareceu na 17ª Delegacia para registrar um boletim de ocorrência e representar contra o técnico.

"Como crime de lesão corporal depende da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação, a Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br", informou o texto.

Após uma nova demanda da reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a vítima esteve em uma Delegacia de Polícia nesta segunda-feira (11) e representou criminalmente contra o ex-técnico. A vítima esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde realizou o exame de corpo de delito. Como o fato aconteceu no município de Nova Venécia, o caso segue sob investigação na Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo), de Nova Venécia. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

MARCIELLY REGISTROU BOLETIM APÓS AGRESSÃO

Por telefone, a árbitra confirmou ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, ter feito o registro da ocorrência logo após o término da partida. Destacou ainda que a cabeçada atingiu a ponta do nariz dela.

O QUE DIZ A DESPORTIVA FERROVIÁRIA

No final deste domingo (10), a Desportiva Ferroviária fez uma publicação em suas redes sociais, informando sobre o desligamento do técnico:

"A Desportiva Ferroviária vem a público informar que repudia toda e qualquer tipo de violência, seja física, verbal, moral ou emocional, principalmente contra mulheres, e nos solidarizamos com a assistente de arbitragem Marcielly Netto, nos colocando à disposição para aquilo que for necessário. Informamos também que, diante do ocorrido, o treinador Rafael Soriano foi desligado do clube."

GOVERNADOR CONDENA AGRESSÃO

Em suas redes sociais, o governador Renato Casagrande também condenou a agressão praticada contra a árbitra assistente.

Condenamos todo tipo de violência, principalmente contra as mulheres. Registro minha solidariedade a árbitra assistente Marcielly Netto, covardemente agredida durante jogo de futebol. Um episódio lamentável que nada tem a ver com o esporte. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 11, 2022

FEDERAÇÃO DIZ QUE ACOMPANHARÁ O CASO

A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) divulgou nota de repúdio, afirmando que combate e repudia qualquer ato de violência. Disse ainda que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente e que o caso será acompanhado de perto pela entidade. Veja nota completa:

"Sobre o ocorrido no intervalo da partida entre Nova Venécia FC e Desportiva Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Capixaba, neste domingo (10), a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) afirma que combate e repudia qualquer ato de violência, este praticado pelo treinador da Desportiva Ferroviária, e que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente Marcielly Netto. Assim que a FES receber a súmula da referida partida, a mesma será encaminhada para o TJD-ES. O caso será acompanhado de perto pela entidade, que acredita que as medidas legais serão tomadas pelos órgãos competentes."

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