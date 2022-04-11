"Se não houver punição, vai continuar tendo", diz árbitra agredida no ES

Agredida com uma cabeçada durante uma partida em Nova Venécia neste domingo (10) , a árbitra Marcielly Netto, de 29 anos, diz estar surpresa com a repercussão do caso. Atuando na Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) desde 2015 e pela CBF desde 2019, ela agora espera punição para o ex-técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano.

“Eu não tinha noção, quando terminou o jogo principalmente, eu não tinha noção, não esperava essa repercussão toda. Mas isso serve para mostrar que nós temos força e foi um caso que, se não houver punição, vai continuar tendo. Tenho a consciência de que eu não posso deixar de falar sobre o assunto", contou a árbitra ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.

"Na hora a gente fica em choque, nunca imaginei passar por isso. Não queria me expor dessa forma, por um caso desse, mas já que aconteceu, eu queria usar isso a favor das mulheres, representar uma classe e mostrar para o mundo que a gente pode estar em qualquer lugar", relatou.

Após a agressão, o ex-técnico teria dito à árbitra que toda a situação era invenção dela.

"Ele fez e saiu falando que eu tinha inventado, sendo que está gravado, então é pior ainda. Ele já invadiu o campo alterado, reprovando algumas atitudes da arbitragem, o que não justifica nada e no calor do momento acabou fazendo o que fez" Marcielly Netto - Assistente de arbitragem agredida

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum envolvido na ocorrência foi conduzido ao plantão da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia no dia do fato e a vítima não havia comparecido na delegacia para registrar um boletim de ocorrência e representar contra o técnico.

Rafael Soriano, então treinador da Desportiva deu cabeçada na assistente durante intervalo do jogo Crédito: Reprodução | Tv Educativa

"Como crime de lesão corporal depende da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação, a Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br", informou o texto.

Após uma nova demanda da reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a vítima esteve em uma Delegacia de Polícia nesta segunda-feira e representou criminalmente contra o ex-técnico. A vítima esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde realizou o exame de corpo de delito. Como o fato aconteceu no município de Nova Venécia, o caso segue sob investigação na Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo), de Nova Venécia. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

A árbitra assistente Marcielly Netto foi agredida pelo técnico Rafael Soriano, no jogo entre Nova Venécia e Desportiva Crédito: Thiago Felix

EX-TÉCNICO É SUSPENSO

Agora ex-técnico, Rafael Soriano, está suspenso preventivamente pelo Tribunal de Justiça de Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES) por 30 dias. O pedido, realizado pela Procuradoria Geral, foi deferido no fim da noite deste domingo (10), horas após o treinador agredir a árbitra assistente Marcielly Netto, no intervalo da partida contra o Nova Venécia, pelas quartas de final do Campeonato Capixaba 2022.

REGISTROU BOLETIM APÓS AGRESSÃO

Por telefone, a árbitra confirmou ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, ter feito o registro da ocorrência logo após o término da partida. Destacou ainda que a cabeçada atingiu a ponta do nariz dela.

A equipe Grená perdeu para o Nova Venécia por 3 a 1 e foi eliminada da competição. A agressão contra Marcielly Netto aconteceu durante o intervalo do primeiro tempo do jogo.

Após o árbitro do jogo apitar o fim do primeiro tempo, Soriano (vestindo calça jeans e blusa branca) correu na direção do gramado para reclamar. Durante a discussão, ele partiu para cima de Marcielly com o dedo indicador na altura do rosto dela. Quando se aproximou, fez o movimento de uma cabeçada.

Marcielly levou a mão ao rosto, enquanto Rafael Soriano foi expulso do gramado e contido por outro assistente, desta vez um homem. Na saída de campo, ele ainda ameaçou a assistente, dizendo que Marcielly Netto, agredida, estaria se "aproveitando de uma situação porque é mulher".

"Se você disser que eu te agredi, a gente vai para a delegacia. A gente vai fazer corpo de delito. Se não, eu vou te processar, vou te processar. Ela está dizendo que eu agredi. Mentira. Está se usando porque é mulher. Está querendo aproveitar de uma situação porque é mulher. Gonzalo (Latorre) foi encurralado, ela empurrou os jogadores e agora ela quer dizer que foi agredida. Mentira", afirmou Soriano.

O QUE DIZ A DESPORTIVA

No final deste domingo (10), a Desportiva Ferroviária fez uma publicação em suas redes sociais, informando sobre o desligamento do técnico:

"A Desportiva Ferroviária vem a público informar que repudia toda e qualquer tipo de violência, seja física, verbal, moral ou emocional, principalmente contra mulheres, e nos solidarizamos com a assistente de arbitragem Marcielly Netto, nos colocando à disposição para aquilo que for necessário. Informamos também que, diante do ocorrido, o treinador Rafael Soriano foi desligado do clube."

GOVERNADOR CONDENA AGRESSÃO

Em suas redes sociais, o governador Renato Casagrande também condenou a agressão praticada contra a árbitra assistente.

Condenamos todo tipo de violência, principalmente contra as mulheres. Registro minha solidariedade a árbitra assistente Marcielly Netto, covardemente agredida durante jogo de futebol. Um episódio lamentável que nada tem a ver com o esporte. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 11, 2022

FEDERAÇÃO DIZ QUE ACOMPANHARÁ O CASO

A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) divulgou nota de repúdio, afirmando que combate e repudia qualquer ato de violência. Disse ainda que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente e que o caso será acompanhado de perto pela entidade. Veja nota completa:

"Sobre o ocorrido no intervalo da partida entre Nova Venécia FC e Desportiva Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Capixaba, neste domingo (10), a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) afirma que combate e repudia qualquer ato de violência, este praticado pelo treinador da Desportiva Ferroviária, e que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente Marcielly Netto. Assim que a FES receber a súmula da referida partida, a mesma será encaminhada para o TJD-ES. O caso será acompanhado de perto pela entidade, que acredita que as medidas legais serão tomadas pelos órgãos competentes."

"INACEITÁVEL E REPUGNANTE", DIZ OAB-ES SOBRE O CASO