Os detalhes da agressão de técnico contra mulher em campo no ES

Marcielly Netto foi agredida durante o intervalo, quando Soriano entrou no gramado para reclamar da arbitragem. Ele gesticulava com a mão e partiu para cima da assistente. Quando se aproximou, o então técnico da Desportiva deu uma cabeçada na assistente de arbitragem.

Segundo consta no documento da Federação, antes da cabeçada Marcielly tentou acalmar a situação, afastando Rafael Soriano. O ex-treinador da Desportiva afirmou que a bandeirinha estaria encostando nele porque "é mulher", e disparou xingamentos, como "vai se fu***", segundo relato do juiz da partida na súmula.

As reclamações, conforme mostra a súmula, eram sobre decisões tomadas durante o primeiro tempo de jogo. O agora ex-técnico da equipe disse que o juiz estava "fazendo sacanagem", afirmando que um pênalti deveria ter sido marcado e que o árbitro não poderia ter encerrado o primeiro tempo na cobrança de escanteio.

"Expulsei com a aplicação do cartão vermelho, direto no intervalo da partida, o Sr. Rafael Barcelos Soriano técnico da equipe Desportiva Ferroviária por, após o término do primeiro tempo, o mesmo invadir o campo de jogo indo em direção ao árbitro da partida protestando contra as decisões tomadas no campo de jogo, dizendo as seguintes palavras: 'Você está de sacanagem p****, foi pênalti ali e você não marcou, você acabou o jogo no escanteio, c******. Você não pode fazer isso!'" Arthur Gomes Rabelo - Árbitro do jogo, em relato na súmula da Federação de Futebol do ES

Segundo descrito pelo árbitro, durante a reclamação, Rafael Soriano já seria expulso com o cartão vermelho antes mesmo da cabeçada. A súmula descreve o restante da situação:

"Nesse momento, dou um passo atrás para puxar o cartão vermelho e a Árbitra Assistente de n° 01, Marcielly Netto, entra na frente dele para afastá-lo e pedir calma, e o mesmo diz: 'Tira a mão de mim. Só porque é mulher vai ficar me encostando, vai se f****'" Arthur Gomes Rabelo - Árbitro do jogo, em relato na súmula da Federação de Futebol do ES

A assistente de arbitragem, que ainda não havia sido agredida fisicamente por Soriano, disse ao árbitro principal: "Pode expulsar ele, ele não pode estar aqui e ainda reclamando e me xingando".

"Neste exato momento em que dou um passo atrás para puxar o cartão vermelho, o treinador parte em direção a ela e desfere uma cabeçada no nariz da assistente, sendo ele contido pelo árbitro assistente n° 02, Márcio Berger. Informo que o treinador foi afastado por seus atletas e ainda retornou em minha direção dizendo que não havia agredido a assistente e que ela estava fingindo a agressão. O mesmo foi conduzido para fora do campo de jogo por seus jogadores e membros de sua comissão técnica", concluiu na súmula.

Técnico da Desportiva deu cabeçada em assistente durante intervalo do jogo Crédito: Reprodução | Tv Educativa

O juiz ainda afirmou que foi registrado um boletim de ocorrência contra Rafael Soriano em virtude da agressão contra Marcielly Netto.

Segundo fontes da polícia ouvidas por A Gazeta, a vítima foi orientada a procurar um hospital de Nova Venécia para fazer um laudo de lesão corporal.

Arquivos & Anexos Súmula com relato do árbitro sobre agressão no jogo do Capixabão Marcielly Netto sofreu uma cabeçada do agora ex-técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano Tamanho do arquivo: 35kb Baixar

A reportagem de A Gazeta tenta contato com o treinador Rafael Soriano desde a manhã desta segunda-feira (11). As ligações não são atendidas.

ASSISTENTE AGREDIDA ESPERA PUNIÇÃO A EX-TÉCNICO DA DESPORTIVA

TV Gazeta Norte, ela contou que espera agora punição para o ex-técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano. Agredida com uma cabeçada, a árbitra Marcielly Netto diz estar surpresa com a repercussão do caso . Em entrevista à, ela contou que espera agora punição para o ex-técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano.

“Eu não tinha noção, quando terminou o jogo principalmente, eu não tinha noção, não esperava essa repercussão toda. Mas isso serve para mostrar que nós temos força e foi um caso que, se não houver punição, vai continuar tendo. Tenho a consciência de que eu não posso deixar de falar sobre o assunto", afirma.

A árbitra Marcielly Netto registrou boletim de ocorrência, após ser atingida com uma cabeçada pelo ex-técnico Rafael Soriano, da Desportiva Ferroviária.

Por telefone, a árbitra confirmou ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, ter feito o registro da ocorrência logo após o término da partida. Destacou ainda que a cabeçada atingiu a ponta do nariz dela.

APÓS AGRESSÃO, SORIANO FOI EXPULSO, ELIMINADO, DEMITIDO E SUSPENSO PELA JUSTIÇA

Como relata o árbitro do jogo em súmula, Rafael Soriano foi expulso de campo segundos depois da cabeçada em Marcielly Netto. Com o cartão vermelho recebido, ele não esteve à beira do gramado no segundo tempo de jogo.

Os primeiros 45 minutos do jogo foram os últimos do treinador à frente do comando da Desportiva. Isso porque, em nota oficial, a equipe informou que Rafael Soriano foi "desligado". O clube repudiou a violência do seu ex-comandante.

A demissão ocorreu junto com a eliminação na competição. Com o placar de 3 a 1 para o Nova Venécia, a Desportiva deu adeus ao Capixabão 2022 nas quartas de final.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum envolvido na ocorrência foi conduzido ao plantão da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia no dia do fato e, até o momento, a vítima não compareceu na 17ª Delegacia para registrar um boletim de ocorrência e representar contra o técnico.

"Como crime de lesão corporal depende da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação, a Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br", informou o texto.

A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil sobre a árbitra ter registrado o boletim on-line e aguarda o retorno da corporação.

O QUE DIZ A DESPORTIVA

No final deste domingo (10), a Desportiva Ferroviária fez uma publicação em suas redes sociais, informando sobre o desligamento do técnico:

"A Desportiva Ferroviária vem a público informar que repudia toda e qualquer tipo de violência, seja física, verbal, moral ou emocional, principalmente contra mulheres, e nos solidarizamos com a assistente de arbitragem Marcielly Netto, nos colocando à disposição para aquilo que for necessário. Informamos também que, diante do ocorrido, o treinador Rafael Soriano foi desligado do clube."

GOVERNADOR CONDENA AGRESSÃO

Em suas redes sociais, o governador Renato Casagrande também condenou a agressão praticada contra a árbitra assistente.

Condenamos todo tipo de violência, principalmente contra as mulheres. Registro minha solidariedade a árbitra assistente Marcielly Netto, covardemente agredida durante jogo de futebol. Um episódio lamentável que nada tem a ver com o esporte. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 11, 2022

FEDERAÇÃO DIZ QUE ACOMPANHARÁ O CASO

A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) divulgou nota de repúdio, afirmando que combate e repudia qualquer ato de violência. Disse ainda que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente e que o caso será acompanhado de perto pela entidade. Veja nota completa: