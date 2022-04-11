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Xingamentos

Os detalhes da agressão de técnico contra mulher em campo no ES

Em súmula da Federação de Futebol do Espírito Santo, juiz da partida entre Nova Venécia e Desportiva Ferroviária no domingo (10), disse que Rafael Soriano xingou assistente de arbitragem antes de agredi-la com cabeçada
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 abr 2022 às 16:54

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 16:54

O árbitro da partida entre Nova Venécia e Desportiva Ferroviária, Arthur Gomes Rabelo, relatou em súmula da Federação de Futebol do Espírito Santo a agressão do técnico Rafael Soriano à assistente de arbitragem Marcielly Netto, ocorrida no domingo (11) durante o intervalo do jogo. No documento, o juiz detalhou que o agora ex-treinador Grená xingou o árbitro principal e a assistente.
Marcielly Netto foi agredida durante o intervalo, quando Soriano entrou no gramado para reclamar da arbitragem. Ele gesticulava com a mão e partiu para cima da assistente. Quando se aproximou, o então técnico da Desportiva deu uma cabeçada na assistente de arbitragem.
Segundo consta no documento da Federação, antes da cabeçada Marcielly tentou acalmar a situação, afastando Rafael Soriano. O ex-treinador da Desportiva afirmou que a bandeirinha estaria encostando nele porque "é mulher", e disparou xingamentos, como "vai se fu***", segundo relato do juiz da partida na súmula.
As reclamações, conforme mostra a súmula, eram sobre decisões tomadas durante o primeiro tempo de jogo. O agora ex-técnico da equipe disse que o juiz estava "fazendo sacanagem", afirmando que um pênalti deveria ter sido marcado e que o árbitro não poderia ter encerrado o primeiro tempo na cobrança de escanteio.
"Expulsei com a aplicação do cartão vermelho, direto no intervalo da partida, o Sr. Rafael Barcelos Soriano técnico da equipe Desportiva Ferroviária por, após o término do primeiro tempo, o mesmo invadir o campo de jogo indo em direção ao árbitro da partida protestando contra as decisões tomadas no campo de jogo, dizendo as seguintes palavras: 'Você está de sacanagem p****, foi pênalti ali e você não marcou, você acabou o jogo no escanteio, c******. Você não pode fazer isso!'"
Arthur Gomes Rabelo - Árbitro do jogo, em relato na súmula da Federação de Futebol do ES
Segundo descrito pelo árbitro, durante a reclamação, Rafael Soriano já seria expulso com o cartão vermelho antes mesmo da cabeçada. A súmula descreve o restante da situação:
"Nesse momento, dou um passo atrás para puxar o cartão vermelho e a Árbitra Assistente de n° 01, Marcielly Netto, entra na frente dele para afastá-lo e pedir calma, e o mesmo diz: 'Tira a mão de mim. Só porque é mulher vai ficar me encostando, vai se f****'"
Arthur Gomes Rabelo - Árbitro do jogo, em relato na súmula da Federação de Futebol do ES
A assistente de arbitragem, que ainda não havia sido agredida fisicamente por Soriano, disse ao árbitro principal: "Pode expulsar ele, ele não pode estar aqui e ainda reclamando e me xingando".
"Neste exato momento em que dou um passo atrás para puxar o cartão vermelho, o treinador parte em direção a ela e desfere uma cabeçada no nariz da assistente, sendo ele contido pelo árbitro assistente n° 02, Márcio Berger. Informo que o treinador foi afastado por seus atletas e ainda retornou em minha direção dizendo que não havia agredido a assistente e que ela estava fingindo a agressão. O mesmo foi conduzido para fora do campo de jogo por seus jogadores e membros de sua comissão técnica", concluiu na súmula.
Técnico da Desportiva deu cabeçada em assistente durante intervalo do jogo
Técnico da Desportiva deu cabeçada em assistente durante intervalo do jogo Crédito: Reprodução | Tv Educativa
O juiz ainda afirmou que foi registrado um boletim de ocorrência contra Rafael Soriano em virtude da agressão contra Marcielly Netto.
Segundo fontes da polícia ouvidas por A Gazeta, a vítima foi orientada a procurar um hospital de Nova Venécia para fazer um laudo de lesão corporal.

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Súmula com relato do árbitro sobre agressão no jogo do Capixabão

Marcielly Netto sofreu uma cabeçada do agora ex-técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano
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A reportagem de A Gazeta tenta contato com o treinador Rafael Soriano desde a manhã desta segunda-feira (11). As ligações não são atendidas.

ASSISTENTE AGREDIDA ESPERA PUNIÇÃO A EX-TÉCNICO DA DESPORTIVA

Agredida com uma cabeçada, a árbitra Marcielly Netto diz estar surpresa com a repercussão do caso. Em entrevista à TV Gazeta Norte, ela contou que espera agora punição para o ex-técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano.
“Eu não tinha noção, quando terminou o jogo principalmente, eu não tinha noção, não esperava essa repercussão toda. Mas isso serve para mostrar que nós temos força e foi um caso que, se não houver punição, vai continuar tendo. Tenho a consciência de que eu não posso deixar de falar sobre o assunto", afirma.
A árbitra Marcielly Netto registrou boletim de ocorrência, após ser atingida com uma cabeçada pelo ex-técnico Rafael Soriano, da Desportiva Ferroviária.
Por telefone, a árbitra confirmou ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, ter feito o registro da ocorrência logo após o término da partida. Destacou ainda que a cabeçada atingiu a ponta do nariz dela.

APÓS AGRESSÃO, SORIANO FOI EXPULSO, ELIMINADO, DEMITIDO E SUSPENSO PELA JUSTIÇA

Como relata o árbitro do jogo em súmula, Rafael Soriano foi expulso de campo segundos depois da cabeçada em Marcielly Netto. Com o cartão vermelho recebido, ele não esteve à beira do gramado no segundo tempo de jogo.
Os primeiros 45 minutos do jogo foram os últimos do treinador à frente do comando da Desportiva. Isso porque, em nota oficial, a equipe informou que Rafael Soriano foi "desligado". O clube repudiou a violência do seu ex-comandante.
A demissão ocorreu junto com a eliminação na competição. Com o placar de 3 a 1 para o Nova Venécia, a Desportiva deu adeus ao Capixabão 2022 nas quartas de final.
Agora ex-técnico, Rafael Soriano está suspenso preventivamente pelo Tribunal de Justiça de Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES) por 30 dias. O pedido, realizado pela Procuradoria Geral, foi deferido no fim da noite deste domingo (10), horas após o treinador agredir a árbitra assistente Marcielly Netto.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum envolvido na ocorrência foi conduzido ao plantão da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia no dia do fato e, até o momento, a vítima não compareceu na 17ª Delegacia para registrar um boletim de ocorrência e representar contra o técnico.
"Como crime de lesão corporal depende da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação, a Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br", informou o texto. 
A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil sobre a árbitra ter registrado o boletim on-line e aguarda o retorno da corporação.

O QUE DIZ A DESPORTIVA

No final deste domingo (10), a Desportiva Ferroviária fez uma publicação em suas redes sociais, informando sobre o desligamento do técnico:
"A Desportiva Ferroviária vem a público informar que repudia toda e qualquer tipo de violência, seja física, verbal, moral ou emocional, principalmente contra mulheres, e nos solidarizamos com a assistente de arbitragem Marcielly Netto, nos colocando à disposição para aquilo que for necessário. Informamos também que, diante do ocorrido, o treinador Rafael Soriano foi desligado do clube."

GOVERNADOR CONDENA AGRESSÃO

Em suas redes sociais, o governador Renato Casagrande também condenou a agressão praticada contra a árbitra assistente.

FEDERAÇÃO DIZ QUE ACOMPANHARÁ O CASO 

A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) divulgou nota de repúdio, afirmando que combate e repudia qualquer ato de violência. Disse ainda que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente e que o caso será acompanhado de perto pela entidade. Veja nota completa:
"Sobre o ocorrido no intervalo da partida entre Nova Venécia FC e Desportiva Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Capixaba, neste domingo (10), a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) afirma que combate e repudia qualquer ato de violência, este praticado pelo treinador da Desportiva Ferroviária, e que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente Marcielly Netto. Assim que a FES receber a súmula da referida partida, a mesma será encaminhada para o TJD-ES. O caso será acompanhado de perto pela entidade, que acredita que as medidas legais serão tomadas pelos órgãos competentes."

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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