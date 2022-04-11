Assistente também foi agredida verbalmente por Rafael Soriano, relata súmula

"Expulsei com a aplicação do cartão vermelho direto no intervalo da partida o Sr Rafael Barcelos Soriano técnico da equipe Desportiva Ferroviária por, após o término do primeiro tempo, o mesmo invadir o campo de jogo indo em direção ao árbitro da partida protestando contra as decisões tomadas no campo de jogo, dizendo as seguintes palavras "você está de sacanagem porra, foi pênalti ali e você não marcou, você acabou o jogo no escanteio carlho, você não pode fazer isso!". Nesse momento, dou um passo atrás para puxar o cartão vermelho e a Árbitra Assistente de n° 01 Marcielly Netto entra na frente dele para afastá-lo e pedir calma, e o mesmo diz "tira a mão de mim, só porque é mulher vai ficar me encostando, vai se fuder". Continua relato de expulsão no campo ocorrências e observações. A assistente em seguida diz "pode expulsar ele, ele não pode estar aqui e ainda reclamando e me xingando". Neste exato momento em que dou um passo atrás para puxar o cartão vermelho, o treinador parte em direção a ela e desfere uma cabeçada no nariz da assistente, sendo ele contido pelo Árbitro Assistente n° 02, Márcio Berger. Informo que o treinador foi afastado por seus atletas e ainda retornou em minha direção dizendo que não havia agredido a assistente e que ela estava fingindo a agressão. O mesmo foi conduzido para fora do campo de jogo por seus jogadores e membros de sua comissão técnica."