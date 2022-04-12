Machista e desrespeitoso: o futebol capixaba pelo olhar das mulheres

A expectativa pelo julgamento de Soriano é de uma punição à altura da gravidade do ato. Um desejo de diversos setores da sociedade que se manifestaram em solidariedade à Marcielly, alvo da agressão, e a tantas outras mulheres que vivenciam o futebol capixaba e anseiam por serem respeitadas nos estádios. Por isso, hoje a coluna ouviu torcedoras e jornalistas que vivem o esporte. Elas contam os absurdos que já ouviram, presenciaram e o que sentiram na pele. E principalmente gritam pedindo pela uma mudança dessa realidade.