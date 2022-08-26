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Prejuízo

Caminhão com camisas oficiais do Flamengo é roubado no Rio de Janeiro

Ação aconteceu no fim da noite desta quarta-feira (24), e foi confirmada pela Polícia Civil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 ago 2022 às 18:38

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 18:38

Cerca de 25 mil camisas do Flamengo foram roubadas
Cerca de 25 mil camisas do Flamengo foram roubadas Crédito: Reprodução
Um caminhão da empresa de material esportivo adidas que transportava camisas do Flamengo foi roubado no fim da noite desta quarta-feira. A informação foi confirmada pela Polícia Civil e pela assessoria do clube carioca.
O caso foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), que se manifestou dizendo que as investigações para apurar as circunstâncias do caso estão em andamento. Segundo reportagem do SBT News, cerca de 25 mil peças, avaliadas em R$ 1 milhão, teriam sido roubadas. O Flamengo, assim como a adidas, não confirmaram a quantidade e o prejuízo causado pelo furto.
Segundo a Coluna do Flamengo, site especializado em notícias do rubro-negro carioca, as peças roubadas estariam sendo vendidas em comunidades do Rio por cerca de R$ 150 cada, incluindo o uniforme 3, recém-lançado pela adidas. Na loja oficial do clube, a camisa sai por R$ 299,99.
O Flamengo volta a campo neste domingo, quando joga o clássico contra o Botafogo no estádio Nilton Santos, às 18h, pelo Brasileirão. O time de Dorival Júnior é o terceiro colocado, com 40 pontos, e está invicto há sete jogos na competição.

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