David Luiz tem suspeita de hepatite viral e será submetido a exames

O jogador de 35 anos foi substituído no intervalo da vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, na noite de quarta-feira (24), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A expectativa é de que o Flamengo se manifeste oficialmente somente após o resultado dos exames. Tanto os jogadores quanto a comissão técnica receberam folga nesta quinta-feira e se reapresentam somente na sexta-feira.