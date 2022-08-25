Flamengo vence o São Paulo e coloca o pé na final da Copa do Brasil

Jogadores do Flamengo fazem a festa com a vitória elástica no Morumbi Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo está mais perto da grande final da Copa do Brasil. O time Rubro-Negro venceu o São Paulo por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (24), em pleno Morumbi. João Gomes, Gabigol e Cebolinha balançaram as redes para o time carioca e Rodrigo Nestor descontou para os paulistas. No jogo de volta, no dia 14 de setembro, o Fla pode perder por até dois gols de diferença.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (28) pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo recebe o Fortaleza no Morumbi, às 16h. E o Flamengo vai ao Nilton Santos para disputar clássico contra o Botafogo às 18h.

O JOGO

O Flamengo teve um início avassalador. Como de costume, impôs seu ritmo e o gol não demorou a sair. Aos 11 minutos, Everton Ribeiro acertou lindo lançamento para João Gomes, que entrou pro trás da zaga e cabeceou com categoria para fazer 1 a 0 para o Rubro-Negro.

Tudo indicava que o Flamengo seguiria dominando o jogo, mas o São Paulo cresceu e tomou as rédeas da partida. O Tricolor levou muito perigo em finalizações do meia Patrick: uma cabeçada defendida por Santos e um chute que acertou o travessão após a bola resvalar nos dedos do goleiro do Rubro-Negro. Apesar da pressão do time paulista, o primeiro tempo terminou mesmo 1 a 0 para o Fla.

No segundo tempo, a primeira grande chance foi do Flamengo Aos 7 minutos em contra-ataque de altíssima velocidade, Pedro arrancou se livrou de dois defensores tricolores e rolou com açúcar para Gabriel Barbosa chutar por cima do gol.

Após o susto, o São Paulo voltou a dominar a partida e criar boas oportunidades, mas tomou um balde de água fria ao ver o Flamengo ampliar o placar com Gabigol, que aproveitou rebote dentro da área. Sem desanimar, o Tricolor conseguiu descontar na sequência com Rodrigo Nestor que acertou chute firme de fora da área.