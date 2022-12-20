Furto de fios impede o Serra de realizar jogos à noite no Robertão

Fios foram furtados em poste de iluminação do Estádio Robertão, do Serra Crédito: Serra/Divulgação

Em período de preparativos para o Campeonato Capixaba de 2023, o Serra foi surpreendido por ação criminosa. O estádio Robertão foi alvo de furto de fios do seu sistema de iluminação e não tem mais capacidade de receber partidas noturnas.

O Serra não tem o levantamento da metragem de cabos elétricos que foram subtraídos. A falta dos fios, porém, deixa o estádio sem energia para os refletores. Agora, o tricolor serrano aguarda um técnico finalizar a lista de produtos perdidos. No relatório parcial, constam cabos e equipamentos elétricos que abastecem o sistema de iluminação.

Após o incidente, o Serra registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil . O vice-presidente do clube, José Alves Rodrigues, conhecido como Zezinho, condenou os atos criminosos.

"Como qualquer outra grande empresa, somos alvos da insegurança que vivemos. Vemos como um grande desrespeito ao patrimônio do povo serrano. Ainda estamos sem sucesso no aguardo dos processos finais", declarou o dirigente ao ge ES.

Fios cortados em poste de iluminação do Estádio Robertão, do Serra Crédito: Serra/Divulgação

Por enquanto, o Robertão não tem condições de receber partidas à noite pela Série A do Estadual. No entanto, a diretoria do cobra-coral coloca como objetivo recuperar a iluminação para a disputa do Capixabão.

"Mais uma grande missão para nossa diretoria. Vamos buscar toda energia e positividade de nossa cidade, torcedores, apoiadores e patrocinadores para reconstruir toda a estrutura de iluminação", disse Zezinho.

O Campeonato Capixaba tem início no dia 21 de janeiro e previsão de término no dia 23 de abril, com o jogo de volta das finais. O Serra estreia diante do Estrela do Norte, no dia 21 de janeiro.