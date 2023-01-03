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É oficial!

Flamengo oficializa retorno de Gerson com contrato de cinco temporadas

Rubro-Negro usou as redes sociais para desejar as boas-vindas ao meio-campista, que estava no Olympique de Marselha, da França
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2023 às 11:43

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 11:43

Flamengo usou as redes sociais para divulgar o retorno de Gerson
Flamengo usou as redes sociais para divulgar o retorno de Gerson Crédito: Reprodução / Instagram
O Flamengo oficializou o retorno do meio-campista Gerson na manhã desta terça-feira (3). O atleta é o primeiro jogador contratado pelo clube carioca para a temporada 2023.
Apesar dos entraves com o Olympique de Marselha, da França, o Flamengo foi persistente e conseguiu cravar o retorno do jogador à Gávea. Já era desejo de Gerson retornar ao Flamengo e o ‘final feliz’ foi finalmente alcançado e o novo contrato tem duração de cinco anos.
A negociação foi arrastada e chegou a esfriar em alguns momentos. Mas como o desejo de Gerson era voltar, e o do Flamengo era ter o jogador de volta, a insistência deu resultado. O time francês pedia R$ 100 milhões e o Flamengo ofertou cifras em torno de R$ 85 milhões para fechar o negócio.

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