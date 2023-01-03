Flamengo oficializa retorno de Gerson com contrato de cinco temporadas

Flamengo usou as redes sociais para divulgar o retorno de Gerson Crédito: Reprodução / Instagram

O Flamengo oficializou o retorno do meio-campista Gerson na manhã desta terça-feira (3). O atleta é o primeiro jogador contratado pelo clube carioca para a temporada 2023.

Apesar dos entraves com o Olympique de Marselha, da França, o Flamengo foi persistente e conseguiu cravar o retorno do jogador à Gávea. Já era desejo de Gerson retornar ao Flamengo e o ‘final feliz’ foi finalmente alcançado e o novo contrato tem duração de cinco anos.