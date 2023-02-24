Elenco lamenta derrota, mas vira a chave para Capixabão e Série D

Rodrigo César e Rodriguinho concederam entrevista coletiva após a partida Crédito: Breno Coelho

O Vitória foi derrotado pelo Remo por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (24), no estádio Salvador Costa, e está eliminado da Copa do Brasil. Conforme o regulamento da competição, a primeira fase é disputada em jogo único, com a vantagem do empate para o visitante.

Essa regra obrigou o Alvianil a buscar a vitória desde o início, tentando furar o bloqueio defensivo do adversário, que pouco se esforçou para abrir o placar. No entanto, após algumas lesões no setor defensivo, a equipe capixaba se viu frágil e acabou sofrendo o gol que decretou a derrota.

Após a partida, o treinador do Vitória, Rodrigo César, concedeu entrevista coletiva. Para ele, o confronto foi equilibrada, com chances para os dois lados, e destacou que a equipe pecou um pouco no último passe.

“Tivemos bastante volume no primeiro tempo, faltou concentração no último terço, tomar a melhor decisão. Do meio pra frente conseguimos chegar, mas no último terço falhamos um pouco e isso foi determinante”, analisou Rodrigo.

Confira a entrevista completa com o treinador.

Rodriguinho

Quem também cedeu entrevista coletiva foi o atacante Rodriguinho. Ele, que é um dos destaques da equipe, acredita que, apesar da derrota, o bom desempenho na partida pode dar ânimo para a equipe na disputa da Série D.

“A gente sabe que temos jogadores de muita qualidade, que poderiam estar jogando divisões maiores, temos novos desafios então a gente tem que dar nosso melhor pela camisa do Vitória e espero que a consigamos almejar coisas grandes”, afirmou Rodriguinho.