Desportiva Ferroviária desiste da Copa ES para focar na SAF

Desportiva fechou com uma empresa de consultoria recentemente com o intuito de virar clube-empresa Crédito: Tiago Taam

A Desportiva Ferroviária confirmou que está fora da Copa Espírito Santo 2023. A Locomotiva Grená segue com convicção no projeto de reerguer as categorias de base e pavimentar o caminho para a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A competição tem início marcado para 06 de maio e término em 13 de agosto, já nas suas fases finais. Executando um trabalho de longo prazo, a Desportiva não viu vantagem em levantar recursos financeiros e logísticos para a montagem de uma equipe competitiva. A diretoria grená optou pela não inscrição da Copinha.

No que depender do diretor-executivo Carlos Farias, a Tiva vai se planejar para voltar como candidata a títulos. Carlinhos cresceu acompanhando a Desportiva Ferroviária e aparece como um dos responsáveis por gerir o clube. A Locomotiva Grená luta para se reestruturar e quebrar um jejum de seis anos sem títulos.

"A necessidade de reestruturação do futebol do clube. A Desportiva não pode participar por participar, sem condições de lutar pelo título e correndo o risco de contrair mais dívidas. A Desportiva tem história de conquistas e tem que se preparar para isso. Tem que criar estrutura financeira para estar sempre lutando pelas primeiras posições, não para evitar rebaixamento. Para isso, é fundamental, na minha opinião, que não dispute essa próxima Copa ES. Essa não participação divide opiniões, não somente dentro da torcida mas também de pessoas próximas e que amam o clube. Não tenho dúvidas de que voltaremos mais fortes", declarou ao ge.globo

Desportiva Ferroviária disputa somente o Campeonato Capixaba Série A em 2023 Crédito: Tiago Taam/Desportiva

O regulamento da Copa ES prevê uma vaga para competição nacional e uma vaga para competição regional. O campeão garante participação na Série D do Campeonato Brasileiro 2024, enquanto o vice se classifica para a Copa Verde 2024.

"O foco após o Capixaba é a estruturação da SAF e intensificar o apoio ao trabalho da base. A Desportiva, que décadas atrás foi a referência no trabalho de base, deixou de fazer esse trabalho e precisa urgentemente se voltar para isso. Vamos dar total atenção para a base. Talvez neste ano ainda não consigamos os títulos na base, pois o trabalho começou recentemente, mas certamente começarão a aparecer brevemente, pois estamos trabalhando com seriedade para isso."