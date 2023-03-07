Saiba tudo que está em jogo na rodada decisiva do Campeonato Capixaba

Maior clássico do Estado pode valer liderança do Rio Branco e rebaixamento da Desportiva Crédito: João Brito/Divulgação

A fase de grupos do Campeonato Capixaba 2023 está na sua reta final. No próximo final de semana as equipes entram em campo pela nona e derradeira rodada da primeira fase da competição. Todas as partidas acontecem no sábado (11), simultaneamente às 15h.

Muita coisa estará em jogo. Seja a disputa pelas primeiras colocações, ou até mesmo a luta contra o rebaixamento. Tirando o Atlético Itapemirim , que já está matematicamente rebaixado para a Série B, a situação de todos os times está indefinida.

Luta pela liderança

Equilíbrio é a marca desse campeonato. Do primeiro colocado até o sexto, todas as equipes chegam com condições de terminarem a primeira fase na liderança. A diferença entre Porto Vitória (1°) e Serra (6°) é de apenas dois pontos (16 e 14). Real Noroeste, Vitória e Serra são amplos favoritos em seus jogos contra Estrela do Norte, Atlético Itapemirim e Vilavelhense, respectivamente.

Porto Vitória e Nova Venécia, que estão na briga pelo primeiro lugar, se enfrentam em confronto direto no Kleber Andrade . Já o Rio Branco possui uma situação curiosa. Além da briga pela liderança, o clássico contra a Desportiva tem uma motivação a mais porque pode afundar de vez o maior rival.

Luta contra o rebaixamento

Assim como a luta pela colocação mais alta da primeira fase, a luta contra o rebaixamento está disputada. Estrela do Norte com 10 pontos, Desportiva Ferroviária com 8 pontos e Vilavelhense com 7 pontos estão na briga para evitar a 9° colocação, que rebaixa a equipe para a Série B.