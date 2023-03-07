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Saiba tudo que está em jogo na rodada decisiva do Campeonato Capixaba

Torneio chega a sua última rodada com seis equipes na briga pelo primeiro lugar e com clássico que pode definir rebaixamento da Desportiva Ferroviária
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

07 mar 2023 às 14:53

Publicado em 07 de Março de 2023 às 14:53

Desportiva e Rio Branco não conseguiram tirar o zero do placar no Araripe
Maior clássico do Estado pode valer liderança do Rio Branco e rebaixamento da Desportiva Crédito: João Brito/Divulgação
A fase de grupos do Campeonato Capixaba 2023 está na sua reta final. No próximo final de semana as equipes entram em campo pela nona e derradeira rodada da primeira fase da competição. Todas as partidas acontecem no sábado (11), simultaneamente às 15h.
Muita coisa estará em jogo. Seja a disputa pelas primeiras colocações, ou até mesmo a luta contra o rebaixamento. Tirando o Atlético Itapemirim, que já está matematicamente rebaixado para a Série B, a situação de todos os times está indefinida.

Luta pela liderança

Equilíbrio é a marca desse campeonato. Do primeiro colocado até o sexto, todas as equipes chegam com condições de terminarem a primeira fase na liderança. A diferença entre Porto Vitória (1°) e Serra (6°) é de apenas dois pontos (16 e 14). Real Noroeste, Vitória e Serra são amplos favoritos em seus jogos contra Estrela do Norte, Atlético Itapemirim e Vilavelhense, respectivamente.
Porto Vitória e Nova Venécia, que estão na briga pelo primeiro lugar, se enfrentam em confronto direto no Kleber Andrade. Já o Rio Branco possui uma situação curiosa. Além da briga pela liderança, o clássico contra a Desportiva tem uma motivação a mais porque pode afundar de vez o maior rival.

Luta contra o rebaixamento

Assim como a luta pela colocação mais alta da primeira fase, a luta contra o rebaixamento está disputada. Estrela do Norte com 10 pontos, Desportiva Ferroviária com 8 pontos e Vilavelhense com 7 pontos estão na briga para evitar a 9° colocação, que rebaixa a equipe para a Série B. 
Na última segunda (6), o Estrela venceu o Vilavelhense e deu um grande passo para permanecer na elite. Com o resultado, depende apenas de si para ficar na Série A. A Desportiva tem um clássico pela frente, diante do Rio Branco, no estádio Engenheiro Araripe. Se vencer, resolve a sua situação. Se empatar, precisa que o Vilavelhense tropece diante do Serra fora de casa. Se perder, tem que torcer para uma derrota do time canela-verde, já que se as duas equipes terminarem com o mesmo número de pontos, o critério de desempate é o saldo de gols - os grenás têm -7 de saldo contra -4 do Vila. 

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