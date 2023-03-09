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Vitória enfrentará o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil Sub-17

Equipe capixaba viaja até Minas Gerais para a disputa; expectativa entre jogadores e comissão técnica é de um resultado positivo na casa do adversário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2023 às 11:44

Publicado em 09 de Março de 2023 às 11:44

Jogadores embarcaram rumo à Minas Gerais para a disputa da Copa do Brasil sub-17
Jogadores embarcaram rumo à Minas Gerais para a disputa da Copa do Brasil sub-17 Crédito: Redes Sociais / @vitoriafutebolclube.base
Com o título do Campeonato Capixaba Sub-17 de 2022, o Vitória Futebol Clube conquistou o direito de representar o Espírito Santo na Copa do Brasil da categoria em 2023, e fará sua estreia na competição nesta quinta-feira (9), às 15h, contra o Clube Atlético Mineiro, em Minas Gerais.
Thiago Chein, diretor da base do Clube, exaltou o trabalho feito com a categoria e comentou sobre a expectativa para o confronto. "Para mim esse foi um prêmio ao excelente trabalho feito pelo coordenador da base, Cosme Eduardo e sua comissão técnica, que vêm levando a base alvianil sempre longe nos campeonatos. E claro, a expectativa é enorme, principalmente por enfrentar um time com tradição no cenário nacional, como é o Atlético-MG, e na casa dele. O grupo vem treinando forte e está bastante motivado para o desafio”, disse Thiago.
Além disso, o treinador Vitor Torrezani e o goleiro Mateus Sarmento falaram sobre a partida. “Nossa expectativa é colocar em prática aquilo que já vem sendo feito desde o ano passado. Conseguimos manter a base do grupo campeão capixaba e isso nos fez caminhar mais rápido para colocar nossa ideia de jogo para os meninos. É uma responsabilidade enorme. O Espírito Santo tem crescido no futebol de base nos últimos anos e nossa ideia é representar bem o nosso estado. Sabemos das dificuldades que é enfrentar o time da grandeza do Atlético-MG, mas nos preparamos e vamos dar o nosso melhor nesse jogo”, comentou o treinador.
“A gente trabalhou bastante, se dedicou e se esforçou ao máximo. Mesmo sabendo que o favoritismo é da equipe adversária, temos uma expectativa alta. Poder participar da Copa do Brasil é uma realização, principalmente por ser uma competição ao nível nacional, que várias pessoas podem prestigiar. Essa experiência de viajar com o clube e levar o nome do Espírito Santo pelo Brasil é um sonho não só para mim, mas tenho certeza de que para todos os atletas e comissão”, contou o goleiro Mateus Sarmento.

Confira a lista dos relacionados

  • Goleiros: Alexandre, Matheus e Lucca;
  • Zagueiros: Pedro Abner, Kaio Carvalho, João Victor e João Vitor;
  • Laterais: Thiago, Kauã , Raphael e Kayo;
  • Volante: Jhone;
  • Meio-campistas: Gabriel Rossmann, Ícaro, Lazzaro e Kevin;
  • Atacantes: Yan, Wendel, Gustavo Casotti e Miguel;

Atlético-MG x Vitória

  • Copa do Brasil sub-17
  • Quando: quinta-feira (9), às 15h
  • Onde: Arena Vera Cruz, Betim (MG)

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