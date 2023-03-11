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Agora é mata-mata

Veja como ficaram os confrontos das quartas de final do Capixabão

Primeira fase do Campeonato Capixaba teve a nona e última rodada neste sábado (11), que definiu os rebaixados e os confrontos do mata-mata
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

11 mar 2023 às 17:52

Publicado em 11 de Março de 2023 às 17:52

Vitória, Rio Branco e Desportiva estão garantidos na próxima fase da competição
Vitória, Rio Branco e Desportiva estão garantidos na próxima fase da competição Crédito: Clara Fafá/Vitória FC e Vitor Recla/Rio Branco
Estão definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Capixaba. Ao final da nona e última rodada, realizada neste sábado (11), as oito equipes que se classificaram conheceram seus adversários da próxima fase. Conforme o regulamento da competição, os duelos são definidos da seguinte maneira: 1°x 8°, 2°x 7°, 3° x 6°e 4° x 5°. Os quatro primeiros colocados possuem vantagem da igualdade no placar agregado. 
Quartas de Final - Campeonato Capixaba 
  • Vitória (1°) x Estrela do Norte (8°)
  • Porto Vitória (2°) x Desportiva Ferroviária (7°)
  • Real Noroeste (3°) x Serra (6°)
  • Nova Venécia (4°) x Rio Branco (5°)

Real Noroeste 3 x 2 Estrela do Norte

Real Noroeste e Estrela do Norte se enfrentaram em Águia Branca
Real Noroeste e Estrela do Norte se enfrentaram em Águia Branca Crédito: Redes Sociais/Reprodução
No jogo que aconteceu no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, o atual capixabão venceu o Estrela do Norte e garantiu terceira colocação na primeira fase. O duelo também definiu a permanência da equipe de Cachoeiro de Itapemirim na Série A do Campeonato Capixaba. Apesar da derrota, o Estrela se livrou do rebaixamento por conta do saldo de gols. 

Atlético Itapemirim 0 x 5 Vitória 

Vitória venceu e garantiu a liderança da primeira fase
Vitória venceu e garantiu a liderança da primeira fase Crédito: Clara Fafá/Vitória FC
O duelo entre Atlético Itapemirim e Vitória só valia alguma coisa para o Alvianil de Bento Ferreira. Isso porque o Galo da Vila já chegou na última rodada rebaixado para a segunda divisão, após perder todos os jogos que disputou. Para o atual campeão da Copa Espírito Santo, a vitória por 5 a 0 foi importante para consolidar a liderança da equipe na primeira fase. 

Vilavelhense 3 x 3 Serra

Vilavelhense empatou com o Serra e está rebaixado para a seguna divisão
Vilavelhense empatou com o Serra e está rebaixado para a segunda divisão Crédito: TVE/Reprodução
Esse foi o jogo mais movimentado da rodada. A equipe de Vila Velha precisava vencer para se livrar do rebaixamento e foi para cima do Serra. As duas equipes lideraram o placar por alguns momentos da partida, mas o 3 a 3 foi persistente e permaneceu até o fim. Com o resultado, o Vilavelhense está rebaixado para a segunda divisão. 

Desportiva 2 x 1 Rio Branco

Desportiva Ferroviária vence o Rio Branco e espanta o fantasma do rebaixamento
Desportiva Ferroviária vence o Rio Branco e espanta o fantasma do rebaixamento Crédito: Vitor Recla/Rio Branco
O clássico mais importante do Espírito Santo poderia ter sido um pesadelo para a Desportiva. A ameaça do rebaixamento rondava a equipe antes da última rodada, e cair pelas mãos do maior rival seria uma trauma irreparável. No entanto, a Locomotiva Grená foi guerreira e conseguiu a vitória que manteve a equipe na primeira divisão. 

Porto Vitória 3 x 2 Nova Venécia

Porto Vitória fechou a primeira fase na segunda colocação
Porto Vitória fechou a primeira fase na segunda colocação Crédito: Samuel Gomes/Nova Venécia FC
Outro jogo bem movimentado na rodada. O Porto Vitória jogou a partida contra o Nova Venécia podendo assumir a liderança do Campeonato. O problema é que o clube dependia do resultado da partida entre Atlético Itapemirim e Vitória para conseguir esse objetivo. A liderança não veio, mas a vitória sim: 3 a 2 diante do Leão do Norte, resultado que garantiu a segunda colocação e a vantagem nas quartas de final. 

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