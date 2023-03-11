Veja como ficaram os confrontos das quartas de final do Capixabão

Estão definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Capixaba. Ao final da nona e última rodada, realizada neste sábado (11), as oito equipes que se classificaram conheceram seus adversários da próxima fase. Conforme o regulamento da competição, os duelos são definidos da seguinte maneira: 1°x 8°, 2°x 7°, 3° x 6°e 4° x 5°. Os quatro primeiros colocados possuem vantagem da igualdade no placar agregado.
Quartas de Final - Campeonato Capixaba
- Vitória (1°) x Estrela do Norte (8°)
- Porto Vitória (2°) x Desportiva Ferroviária (7°)
- Real Noroeste (3°) x Serra (6°)
- Nova Venécia (4°) x Rio Branco (5°)
Real Noroeste 3 x 2 Estrela do Norte
No jogo que aconteceu no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, o atual capixabão venceu o Estrela do Norte e garantiu terceira colocação na primeira fase. O duelo também definiu a permanência da equipe de Cachoeiro de Itapemirim na Série A do Campeonato Capixaba. Apesar da derrota, o Estrela se livrou do rebaixamento por conta do saldo de gols.
Atlético Itapemirim 0 x 5 Vitória
O duelo entre Atlético Itapemirim e Vitória só valia alguma coisa para o Alvianil de Bento Ferreira. Isso porque o Galo da Vila já chegou na última rodada rebaixado para a segunda divisão, após perder todos os jogos que disputou. Para o atual campeão da Copa Espírito Santo, a vitória por 5 a 0 foi importante para consolidar a liderança da equipe na primeira fase.
Vilavelhense 3 x 3 Serra
Esse foi o jogo mais movimentado da rodada. A equipe de Vila Velha precisava vencer para se livrar do rebaixamento e foi para cima do Serra. As duas equipes lideraram o placar por alguns momentos da partida, mas o 3 a 3 foi persistente e permaneceu até o fim. Com o resultado, o Vilavelhense está rebaixado para a segunda divisão.
Desportiva 2 x 1 Rio Branco
O clássico mais importante do Espírito Santo poderia ter sido um pesadelo para a Desportiva. A ameaça do rebaixamento rondava a equipe antes da última rodada, e cair pelas mãos do maior rival seria uma trauma irreparável. No entanto, a Locomotiva Grená foi guerreira e conseguiu a vitória que manteve a equipe na primeira divisão.
Porto Vitória 3 x 2 Nova Venécia
Outro jogo bem movimentado na rodada. O Porto Vitória jogou a partida contra o Nova Venécia podendo assumir a liderança do Campeonato. O problema é que o clube dependia do resultado da partida entre Atlético Itapemirim e Vitória para conseguir esse objetivo. A liderança não veio, mas a vitória sim: 3 a 2 diante do Leão do Norte, resultado que garantiu a segunda colocação e a vantagem nas quartas de final.