Veja os dias e horários dos jogos das quartas de final do Capixabão

Vai começar. Na próxima sexta-feira (17), Serra e Real Noroeste se enfrentam e dão início às quartas de final do Campeonato Capixaba 2023. No último final de semana, a 9ª rodada definiu as equipes classificadas e os confrontos da próxima fase. Serão jogos de ida e volta, sendo que os quatro primeiros colocados da fase de grupos terão vantagem na igualdade da soma dos placares. Confira os confrontos abaixo.
Quartas de final - Campeonato Capixaba 2023
Jogos de ida
- Serra x Real Noroeste: Sexta-feira (17), às 19h45, Robertão
- Rio Branco x Nova Venécia: Sábado (18), às 15h, Kleber Andrade
- Desportiva x Porto Vitória: Domingo (19), às 10h, Engenheiro Araripe
- Estrela do Norte x Vitória: Segunda (20), às 19h45, Sumaré
Jogos de volta
- Porto Vitória x Desportiva: Quarta-feira (22), às 19h, Kleber Andrade
- Real Noroeste x Serra: Sexta-feira (24), às 19h45, José Olímpio da Rocha
- Nova Venécia x Rio Branco: Sábado (25), às 15h, Zenor Pedrosa
- Vitória x Estrela: Domingo (26), às 16h, Salvador Costa