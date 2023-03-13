Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reta final

Veja os dias e horários dos jogos das quartas de final do Capixabão

Rodada do final de semana definiu as oito equipes que irão se enfrentar no mata-mata em busca do tão sonhado título estadual

Publicado em 13 de Março de 2023 às 16:34

Redação de A Gazeta

Segunda fase começa com Serra e Real Noroeste na próxima sexta (17)
Segunda fase começa com Serra e Real Noroeste na próxima sexta (17)
Vai começar. Na próxima sexta-feira (17), Serra e Real Noroeste se enfrentam e dão início às quartas de final do Campeonato Capixaba 2023. No último final de semana, a 9ª rodada definiu as equipes classificadas e os confrontos da próxima fase. Serão jogos de ida e volta, sendo que os quatro primeiros colocados da fase de grupos terão vantagem na igualdade da soma dos placares. Confira os confrontos abaixo. 

Quartas de final - Campeonato Capixaba 2023

Jogos de ida
  • Serra x Real Noroeste: Sexta-feira (17), às 19h45, Robertão
  • Rio Branco x Nova Venécia: Sábado (18), às 15h, Kleber Andrade
  • Desportiva x Porto Vitória: Domingo (19), às 10h, Engenheiro Araripe
  • Estrela do Norte x Vitória: Segunda (20), às 19h45, Sumaré
Jogos de volta
  • Porto Vitória x Desportiva: Quarta-feira (22), às 19h, Kleber Andrade
  • Real Noroeste x Serra: Sexta-feira (24), às 19h45, José Olímpio da Rocha
  • Nova Venécia x Rio Branco: Sábado (25), às 15h, Zenor Pedrosa
  • Vitória x Estrela: Domingo (26), às 16h, Salvador Costa

Veja Também

Veja como ficaram os confrontos das quartas de final do Capixabão

Conheça as equipes rebaixadas para a segunda divisão do Capixabão

Saiba tudo que está em jogo na rodada decisiva do Campeonato Capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política espírito santo Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
Imagem de destaque
Chá de melissa: veja 8 benefícios para a saúde
Imagem de destaque
5 sinais de que está na hora de trocar a escova de dentes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados