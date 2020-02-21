Morre Salvador Costa, ex-presidente que dá nome ao estádio do Vitória

Salvador Costa foi presidente do Vitória por dez anos Crédito: Arquivo/A Gazeta

Ex-presidente do Vitória e figura marcada na história do clube, Salvador Venâncio da Costa faleceu na noite desta quinta-feira (20). Aos 88 anos, o ex-mandatário não conseguiu mais resistir ao Mal de Alzheimer, que já estava em estágio adiantado. Salvador Costa esteve à frente do clube aproximadamente por dez anos e foi um dos principais responsáveis pela construção do estádio, que leva seu nome. Na manhã desta sexta-feira, o clube de Bento Ferreira lamentou a morte em nota oficial. Confira abaixo!

"O Vitória Futebol Clube informa com grave pesar que nos deixou ontem às 20:20h nosso ex-presidente Salvador Venâncio da Costa. Por ele foram escritas páginas fundamentais da nossa história, e seu hercúleo esforço para que nosso estádio se tornasse realidade está eternizado pela merecida homenagem de emprestar-lhe o nome. Somos solidários a amigos e familiares neste momento e juntamo-nos a todas as merecidas homenagens que Salvador ora recebe. O velório acontece a partir das 14h e seu sepultamento acontecerá as 17h no Jardim da Paz, em Laranjeiras, na Serra."

A Gazeta teve um papel fundamental para Salvador Costa dar nome ao estádio. O próprio ex-presidente revelou o fato em entrevista concedida em 2012. "Haviam outros nomes para o estádio. Um outro poderia ser escolhido. De um ex-presidente, que inclusive, fez uma péssima administração. Teve um zum zum zum na imprensa, e A Gazeta disse que o único que merecia o nome seria eu. A Gazeta teve um papel fundamental na escolha do nome, que depois foi para o conselho e foi aprovado", lembrou.

Saiba quem foi Salvador Costa

Salvador Venâncio da Costa foi presidente do Vitória por aproximadamente dez anos e um dos principais responsáveis pelo início das obras do estádio em 1965, quando as arquibancadas de madeira prevaleciam. Salvador também foi o responsável pela parceria do clube com a construtora Rio Doce, que bancou boa parte do dinheiro para a execução do projeto. Além disso, o ex-mandatário fazia rifas com o objetivo de arrecadar mais verba para a conclusão da obra.

Com isso, em 2 de abril de 1967, o Vitória inaugurava o Estádio Salvador Costa. A casa alvianil ficou pronta em menos de dois anos, entregue com 110 metros de arquibancadas de concreto e cobertas, com 14 degraus. Lá, 750 cadeiras para sócios, com 650 vendidas antes da inauguração do local.

Salvador Venâncio da Costa, presidente do Vitória (de terno), diante da placa de inauguração do estádio Salvador Costa Crédito: Arquivo/ A Gazeta

"O Salvador Costa dava a vida dele pelo Vitória e para ver o clube bem. Tirava dinheiro do próprio bolso para comprar sacos de cimento, areia, brita, vergalhões e outros materiais de obras. Estou no futebol há muito tempo, sei o que acontece nos bastidores do clubes capixabas e poucas vezes vi um homem tão dedicado ao futebol como o senhor Salvador Costa. Ele é forte e continua vivo, mas quando partir deixará saudades", elogiou o diretor-superintendente do Vitória, Antônio Perovano, em outubro de 2016.

O "moderno" estádio contava com dez cabines, quatro para rádios, duas para jornais e mais quatro para autoridades e convidados. Tinha três bares, três vestiários, e capacidade para cinco mil torcedores sentados. Aos 88 anos e com sérios problemas de saúde, Salvador atualmente reside no bairro Mata da Praia, em Vitória. O ex-dirigente sofre de Alzheimer e recebe acompanhamento médico semanalmente.

Confira entrevista que Salvador Costa deu à A Gazeta em Setembro de 2012