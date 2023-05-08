Duzinho afirma que derrota do Real Noroeste não condiz com o que foi o jogo

Real Noroeste estreou novamente com derrota na Série D Crédito: Nathan Diniz/Portuguesa

O Real Noroeste estreou com derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. Visitando a Portuguesa-RJ, os Merengues foram superados pelo placar de 5 a 2 no último sábado (6). A equipe capixaba também começou a competição com derrota no último ano, quando foi superado pelo Pouso Alegre na primeira rodada.

O jogo começou com bastante equilíbrio. Os cariocas ficaram na frente do placar em duas oportunidades, mas acabaram sofrendo o empate. Para o treinador do Real, Duzinho Reis, o placar não condiz com o que foi a partida.

“Começamos muito bem, tivemos a melhor chance no início, tomamos o gol, mas conseguimos reagir duas vezes. Acabamos tomando gols de bola parada, fazia tempo que não tomávamos esse tipo de gol, mas por tudo que aconteceu na partida acho que o placar não retratou a realidade”, analisou.