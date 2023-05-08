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Duzinho afirma que derrota do Real Noroeste não condiz com o que foi o jogo

Treinador da equipe avaliou que a equipe capixaba criou chances para vencer e afirmou que a desconcentração foi fator determinante para o resultado
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

08 mai 2023 às 15:45

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 15:45

Real Noroeste estreou novamente com derrota na Série D
Real Noroeste estreou novamente com derrota na Série D Crédito: Nathan Diniz/Portuguesa
O Real Noroeste estreou com derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. Visitando a Portuguesa-RJ, os Merengues foram superados pelo placar de 5 a 2 no último sábado (6). A equipe capixaba também começou a competição com derrota no último ano, quando foi superado pelo Pouso Alegre na primeira rodada.
O jogo começou com bastante equilíbrio. Os cariocas ficaram na frente do placar em duas oportunidades, mas acabaram sofrendo o empate. Para o treinador do Real, Duzinho Reis, o placar não condiz com o que foi a partida.
“Começamos muito bem, tivemos a melhor chance no início, tomamos o gol, mas conseguimos reagir duas vezes. Acabamos tomando gols de bola parada, fazia tempo que não tomávamos esse tipo de gol, mas por tudo que aconteceu na partida acho que o placar não retratou a realidade”, analisou.
Para o jogo contra o Nova Iguaçu, o treinador pediu maior concentração para os jogadores. “Temos que diminuir essa margem de erros que cometemos contra a Portuguesa-RJ para que possamos conseguir um bom resultado, pois nossa equipe está consciente do seu potencial e do que pode produzir”.
O Real Noroeste agora recebe o Nova Iguaçu pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida acontece no sábado (13), às 15h30, no estádio José Olímpio da Rocha. O presidente do clube, Fláris Rocha, prometeu realizar um churrasco durante o jogo em agradecimento à torcida pela conquista do Campeonato Capixaba.

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