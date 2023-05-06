Vitória empata com o Resende em sua estreia na Série D do Brasileiro

O Vitória fez sua estreia no Campeonato Brasileiro Série D na tarde deste sábado (6), no Estádio Salvador Costa, na capital capixaba e deixou o triunfo escapar nos minutos finais. Após abrir o placar no começo do segundo tempo, a equipe alvianil foi surpreendida ao fim do jogo e tomou o empate.
Agora, o time comandado por Ney Barreto volta suas atenções para a segunda rodada, diante do Santo André, na casa da equipe paulista.
O Jogo
Os minutos iniciais da partida mostraram superioridade do Vitória, que explorava os espaços do campo para furar a defesa do time carioca. Na marca de 14 minutos, o Alvianil teve grande chance com Teco, que recebeu bom passe de Renzo, mas acabou furando na hora da finalização.
Com faltas desnecessárias de ambas as equipes, o jogo esfriou e só aos 33 minutos a torcida capixaba levantou novamente: João Paulo sofreu falta na ponta-esquerda e Renzo levantou a bola na área para o cabeceio de Teco, que estava livre, mas a bola foi por cima da trave de Jefferson Luís.
Aos 37 minutos, foi a vez do Resende ir ao ataque. Após troca de passes na entrada da área do Vitória, Bismarck chutou forte à direita de Camilatto, que só acompanhou a saída pela linha de fundo. Após o susto, o Vitória partiu para o ataque em velocidade com Tony e Teco. A bola sobrou para o camisa 19, que bateu forte para bela defesa do goleiro do Resende, que despachou para escanteio. Na cobrança de canto, Rodriguinho aproveitou a sobra para finalizar no canto esquerdo de Jefferson Luís, que defendeu novamente.
A segunda etapa começou mais agitada. Logo aos três minutos, o Vitória partiu para o ataque com Aloízio e Matheus, que cruzou para o cabeceio firme de Tony no canto esquerdo de Jefferson Luís, abrindo o placar para o Alvianil. O gol da equipe capixaba foi como um balde de água fria para o Resende, que tentou retrucar aos nove minutos com Bismarck. O camisa 9 ficou cara a cara com Camilatto, mas o goleiro da equipe azul cresceu e fechou o ângulo do rival.
O time carioca tentava se impor na partida, mas parava na defesa capixaba. Aos 18, Bismarck teve outra chance em jogada perigosa, mas Camilatto saiu bem e defendeu a bomba do atacante.
Assim como no primeiro tempo, o jogo esfriou na metade da segunda etapa. Já na marca de 34 minutos, Marcudinho acertou o travessão da meta adversária, mas a bola foi pela linha de fundo. Aos 40, foi a vez de Igor Santos receber boa bola na lateral direita. O camisa 7 finalizou no canto direito de Jefferson Luís, que só observou o perigo. Bola pela linha de fundo mais uma vez.
Após observar o ataque capixaba trabalhar, o time do Resende reagiu com Léo Pedro. Já aos 46 minutos, atacante recebeu passe nas costas de Matheus Silva, girou sobre o marcador e bateu cruzado no canto direito de Camilatto. Tudo igual no Salvador Costa.
Sem mais chances efetivas, o árbitro Marco Aurélio apontou o centro de campo e finalizou a partida. Vitória 1 x 1 Resende, e uma estreia amarga para a equipe capixaba no Brasileirão Série D.