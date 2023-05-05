  • Início
  • Futebol
  • Brasileirão 2023; confira datas, horários e transmissões dos jogos da 4ª rodada
Campeonato Brasileiro

Brasileirão 2023; confira datas, horários e transmissões dos jogos da 4ª rodada

Entre sábado (6) e segunda-feira (8) a bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro; fique por dentro dos detalhes e saiba como acompanhar o seu time do coração
Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2023 às 14:30

Brasileirão 2023 está a todo vapor com equipes focadas na taça mais cobiçada do país
Brasileirão 2023 está a todo vapor com equipes focadas na taça mais cobiçada do país Crédito: Staff Images (Cruzeiro), Daniel Ramalho (Vasco) e Paulo Pinto (São Paulo)

Sábado (6)

  • Cruzeiro x Santos
    Horário:     16h
    Onde: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere 

  • Fluminense x Vasco
    Horário: 21h
    Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (7)

  • América-MG x Cuiabá
    Horário:     11h
    Onde: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere

  • Bahia x Coritiba
    Horário: 16h
    Onde: Arena Fonte Nova, Salvador
    Transmissão: Globo (BA) e Premiere

  • Athletico-PR x Flamengo
    Horário: 16h
    Onde: Arena da Baixada, Curitiba
    Transmissão: TV Gazeta

  • São Paulo x Internacional 
    Horário: 16h
    Onde: Morumbi, São Paulo
    Transmissão: Globo (SP e RS) 

  • Grêmio x Bragantino
    Horário:     18h30
    Onde: Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Botafogo x Atlético-MG
    Horário: 18h30
    Onde: Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere

  • Goiás x Palmeiras 
    Horário: 18h30
    Onde: Hailé Pinheiro, Goiânia
    Transmissão: Premiere

Segunda-feira (8)

  • Corinthians x Fortaleza
    Horário:     20h
    Onde: Neo Química Arena, São Paulo
    Transmissão: Premiere

