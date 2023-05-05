Brasileirão 2023; confira datas, horários e transmissões dos jogos da 4ª rodada

Sábado (6)
- Cruzeiro x Santos
Horário: 16h
Onde: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere
- Fluminense x Vasco
Horário: 21h
Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (7)
- América-MG x Cuiabá
Horário: 11h
Onde: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere
- Bahia x Coritiba
Horário: 16h
Onde: Arena Fonte Nova, Salvador
Transmissão: Globo (BA) e Premiere
- Athletico-PR x Flamengo
Horário: 16h
Onde: Arena da Baixada, Curitiba
Transmissão: TV Gazeta
- São Paulo x Internacional
Horário: 16h
Onde: Morumbi, São Paulo
Transmissão: Globo (SP e RS)
- Grêmio x Bragantino
Horário: 18h30
Onde: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Transmissão: Premiere e SporTV
- Botafogo x Atlético-MG
Horário: 18h30
Onde: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere
- Goiás x Palmeiras
Horário: 18h30
Onde: Hailé Pinheiro, Goiânia
Transmissão: Premiere
Segunda-feira (8)
- Corinthians x Fortaleza
Horário: 20h
Onde: Neo Química Arena, São Paulo
Transmissão: Premiere