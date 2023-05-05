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Na Argentina

Gabigol quebra recorde, mas Flamengo cede empate ao Racing na Libertadores

Rubro-Negro saiu na frente e teve um jogador a mais em boa parte do jogo. Ainda assim, cedeu o empate logo após o jovem wesley ser expulso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2023 às 21:31

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 21:31

 O Flamengo empatou com o Racing por 1 a 1, no El Cilindro, em jogo que contou com gol histórico na Libertadores. Gabigol marcou o gol do Flamengo e se tornou o maior artilheiro brasileiro no torneio. O tento saiu aos 48 minutos do primeiro tempo.
Flamengo
Gabigol marcou para o Flamengo, mas não foi suficiente para o Flamengo vencer o Racing Crédito: Reuters/Folhapress
Oroz, de falta, igualou para o time da casa aos 28 da segunda etapa.
O Rubro-Negro teve um jogador a mais por cerca de 45 minutos, mas Wesley voltou a deixar o confronto em igualdade numérica na reta final.
O Flamengo tem quatro pontos e está em segundo no Grupo A, enquanto o líder Racing chegou a sete. Aucas e Ñublense, as outras equipes da chave, já se enfrentaram na terceira rodada e também estão com três pontos na tabela.
O próximo compromisso do Flamengo será contra o Ñublense, em 24 de maio, fora de casa. Antes disso, a equipe entra em campo pelo Brasileirão e tem o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Altos e baixos

Sampaoli manteve Vidal no time e promoveu as entradas de Pulgar e Everton Ribeiro entre os titulares. David Luiz e Cebolinha, que começaram jogando no clássico contra o Botafogo, foram para o banco de reservas.
O Flamengo começou controlando a posse e intensificou o domínio com a vantagem numérica. A expulsão de Hauche fez com que o time visitante começasse a ter mais chances no ataque na primeira etapa.
Hauche foi expulso ainda no primeiro tempo por levar dois amarelos em um minuto. O jogador recebeu os cartões em lances consecutivos e deixou o time da casa com um a menos aos 26 minutos de jogo.
Gabigol perdeu um gol sozinho antes de inaugurar o placar. Ele compensou em uma jogada ensaiada e quebrou a série negativa de 15 jogos sem marcar com a bola rolando seu último gol sem ser de pênalti havia sido em 15 de fevereiro.
Arrascaeta entrou no decorrer do segundo tempo. O meia uruguaio está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda e voltou a campo pela primeira vez desde 19 de março.
Wesley também viu o cartão vermelho aos cometer a falta que resultou no gol adversário. O Racing contou com um golaço na cobrança, assumiu o controle na reta final e quase virou, mas parou na trave.

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