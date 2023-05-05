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Preparativos finais

Rodriguinho ansioso para a partida contra o Resende pela Série D

Meia do Vitória disputará pela primeira vez a competição jogando por um time do Espírito Santo. Outro representante do estado, Real Noroeste também estreia no fim de semana
Vitor Nicchio

Vitor Nicchio

Publicado em 

05 mai 2023 às 18:23

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 18:23

Rodriguinho já atuou pelo Madureira na Série D de 2018
Rodriguinho já atuou pelo Madureira na Série D de 2018 Crédito: Arquivo Pessoal
O retorno ao Campeonato Brasileiro Série D em 2023 mexe com a ansiedade do Vitória-ES. O atacante Rodriguinho, destaque do Alvianil de Bento Ferreira, está com saudade de ver a bola rolar. Neste sábado, às 15h (de Brasília), o time da Capital estreia contra o Resende-RJ, no estádio Salvador Costa.
Rodriguinho tem 29 anos, mas vai para a segunda participação na Quarta Divisão. Em 2018, o atacante defendeu o Madureira, em acordo de empréstimo com o Goytacaz. Hoje, Rodriguinho está em seu quinto time capixaba.
Fora de atividade desde a eliminação no Campeonato Capixaba 2023, o jogador não vê a hora de voltar à rotina de jogos. Rodriguinho falou sobre a estreia contra o Resende.
"Ansiedade e nervosismo existem, mas temos um grupo com bastante jogadores acostumados a jogar competição nacional. Então, acho que não vai ser problema", declarou ao ge.
À disposição do novo técnico, Ney Barreto, Rodriguinho tem receita para avançar da fase de grupos. Como são 14 rodadas em disputa de pontos corridos, o jogador vê cada ponto disputado como fundamental e não quer ver o Vitória derrotado.
"Em casa, com certeza, contra quem for, temos que pontuar. Fora também. Não podemos nem pensar em perder nenhum jogo, seja dentro ou fora de casa. Temos que buscar pontuar jogo a jogo."

Vitória-ES na Série D do Brasileirão

O Vitória-ES está no Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D, ao lado de Real Noroeste, Athletic, Democrata GV, Santo André, Portuguesa-RJ, Nova Iguaçu e Resende. A estreia do Alvianil será em casa, no Salvador Costa, contra o Resende, no dia 6 de maio, às 16h (de Brasília).

Real Noroeste também estreia

O outro representante do Espírito Santo no Campeonato Brasileiro da Série D também estreia no sábado (6). Real Noroeste, atual campeão capixaba, sai para enfrentar a Portuguesa-RJ no estádio Luso-Brasileiro às 18h. Para a segunda rodada, o presidente do clube merengue prometeu realizar um churrasco de graça como forma de agradecimento à torcida pelo título estadual. 

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