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Vitória fará estreia de terceiro uniforme contra o Resende pela Série D

Alvianil de Bento Ferreira anunciou em suas redes sociais na tarde desta sexta-feira (5); a ideia da diretoria é utilizá-la já no sábado (6)
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

05 mai 2023 às 15:24

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 15:24

Imagens da nova camisa alternativa do Vitória
Imagens da nova camisa alternativa do Vitória Crédito: Guilherme Kenzo
O torcedor que comparecer ao Salvador Costa no próximo sábado (5) às 15h verá uma novidade. Será a primeira vez que o Vitória vai usar o novo terceiro uniforme de jogo. O clube divulgou as imagens nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (5) e afirmou que a venda da nova edição será feita durante a partida. 
Além da nova camisa, a partida vai marcar a estreia do Alvianil de Bento Ferreira no Campeonato Brasileiro da Série D. O adversário será o Resende. Os ingressos para a partida já estão sendo comercializados pelo valor de R$ 50 (Inteira) e R$ 25 (Meia).

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