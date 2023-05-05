Vitória fará estreia de terceiro uniforme contra o Resende pela Série D

O torcedor que comparecer ao Salvador Costa no próximo sábado (5) às 15h verá uma novidade. Será a primeira vez que o Vitória vai usar o novo terceiro uniforme de jogo. O clube divulgou as imagens nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (5) e afirmou que a venda da nova edição será feita durante a partida.
Além da nova camisa, a partida vai marcar a estreia do Alvianil de Bento Ferreira no Campeonato Brasileiro da Série D. O adversário será o Resende. Os ingressos para a partida já estão sendo comercializados pelo valor de R$ 50 (Inteira) e R$ 25 (Meia).