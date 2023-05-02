Confira valores dos ingressos para a estreia do Vitória na Série D

A estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série D está chegando. No próximo sábado (6), o Alvianil recebe o Resende no estádio Salvador Costa, às 15h. Na tarde desta terça (2), o clube divulgou os valores das entradas: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).
Os ingressos serão comercializados a partir desta quarta-feira (3) de forma antecipada na secretaria do clube em horário comercial, na Bento Açougueria e na Casa 107 Shopping Vitória.
Serviço
Vitória x Resende
- Campeonato Brasileiro Série D
- Local: Salvador Costa, Bento Ferreira
- Dia: 6 de maio
- Horário: 15h
- Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
- Vendas antecipadas: Secretaria do clube (horário comercial), Bento Açougueria e Casa 107 Shopping Vitória.