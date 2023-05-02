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Campeonato Brasileiro

Confira valores dos ingressos para a estreia do Vitória na Série D

Clube confirmou os preços das entradas para acompanhar a partida contra o Resende que acontece sábado (6), no Salvador Costa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2023 às 17:10

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 17:10

Vitória tentou, mas não conseguiu a classificação diante do Remo
Vitória recebe o Resende na estreia da competição no estádio Salvador Costa Crédito: Carlos Alberto Silva
A estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série D está chegando. No próximo sábado (6), o Alvianil recebe o Resende no estádio Salvador Costa, às 15h. Na tarde desta terça (2), o clube divulgou os valores das entradas: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).
Os ingressos serão comercializados a partir desta quarta-feira (3) de forma antecipada na secretaria do clube em horário comercial, na Bento Açougueria e na Casa 107 Shopping Vitória.

Serviço

Vitória x Resende
  • Campeonato Brasileiro Série D
  • Local: Salvador Costa, Bento Ferreira
  • Dia: 6 de maio
  • Horário: 15h
  • Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
  • Vendas antecipadas:  Secretaria do clube (horário comercial), Bento Açougueria e Casa 107 Shopping Vitória.

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