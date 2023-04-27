Ney Barreto sobre o Vitória na Série D: “Nosso desafio será diário”

Ney Barreto foi contratado pelo Vitória para a disputa da Série D 2023 Crédito: Clara Fafá / Vitória F.C

Ney Barreto foi anunciado pelo Vitória no último dia 14, e já trabalha com foco total nas partidas do Brasileirão Série D 2023, que começa no próximo dia 6 de maio (de acordo com a tabela da CBF). O primeiro desafio oficial será diante do Resende, do Rio de Janeiro. O Vitória faz sua estreia em casa, que vai servir como grande incentivo para os embates que vai encarar no decorrer deste ano.

No Grupo A6, o Alvianil vai enfrentar Resende, Portuguesa e Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, Athletic e Democrata, de Minas Gerais, Santo André, de São Paulo, e o Real Noroeste, velho conhecido nos duelos capixabas.

Na manhã desta quarta-feira (26), no ato da apresentação dos cinco reforços que chegaram ao Vitória para a disputa nacional, Ney Barreto foi categórico ao afirmar que não vai temer os adversários, por mais duros que eles pareçam.

“Sabemos que jogo é jogo, e treino é treino. O nosso desafio será diário nessa Série D, e estou ciente da responsabilidade e da grandeza do projeto do Vitória nessa competição. Sei que todo jogo será difícil, estamos tranquilos, mas não podemos esquecer das dificuldades que vamos enfrentar”, disse Ney Barreto.

Analisando seu grupo na competição, Ney preferiu não colocar nenhum clube como favorito ou como o pior na disputa. “Vamos enfrentar equipes qualificadas, mas nós também somos uma equipe muito qualificada. Pode parecer difícil para nós, mas também será difícil para eles. Vamos ter jogos acirrados, ponto a ponto, e não acredito que tenha nada que seja definido muito antes do esperado. Jogo é jogo e não adianta fazermos projeção sobre o que pode acontecer”.